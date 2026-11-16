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FUTEBOL Eurico anuncia que não seguirá no Santa Cruz em 2027; zagueiro demonstrou frustração com negociação Pilar defensivo da equipe durante a temporada, o jogador disse não ter se sentido valorizado com a proposta apresentada

O zagueiro Eurico anunciou, através de um comunicado em suas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (16), que não renovará com o Santa Cruz para a temporada 2027.

Apesar do desejo de permanecer na equipe, o atleta se mostrou frustrado com a proposta de renovação apresentada.

"Quero deixar algo muito claro: minha vontade sempre foi permanecer. Nunca faltou desejo, comprometimento ou disposição da minha parte. Saio com a consciência tranquila de quem entregou tudo e honrou essa camisa na reconstrução. Agradeço aos meus companheiros, funcionários e à torcida tricolor, que merece sempre a verdade e o respeito", afirmou.

Pilar defensivo da equipe, Eurico chegou ao Arruda em março de 2025 vindo do Betim (MG) e esteve presente nos dois acessos recentes da equipe.

Somente neste ano foram 30 partidas disputadas, todas como titular.

Eurico contribuiu para a solidez defensiva do Santa, que obteve a melhor defesa do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro, com apenas três gols sofridos em seis jogos.

Devido ao desempenho, o atleta esperava uma valorização salarial no ato da renovação, que, segundo ele, havia sido acordado com o atual presidente, Bruno Rodrigues.

"Após dois acessos consecutivos, recebi uma proposta que não demonstrou qualquer valorização ou reconhecimento pelo trabalho. Uma proposta tão distante do que esperava que me deixou a sensação de ter sido feita apenas para justificar publicamente uma tentativa de renovação, e não para que eu realmente permanecesse no clube", disse.



"O que torna tudo ainda mais decepcionante é que existia um compromisso de palavra com o próprio presidente em caso de acesso. Acreditei nesse compromisso, e recusei algumas propostas de outros clubes", acrescentou.

O zagueiro encerra sua passagem tendo disputado 55 jogos.



Confira a nota oficial na íntegra



Cheguei ao Santa Cruz em 2025, quando o clube começaria a Série D, com uma missão muito clara: ajudar a recolocar essa camisa no lugar que merece. Conquistamos o acesso à Série C. Em 2026, permaneci com o objetivo de levar o Santa Cruz à Série B. E, mais uma vez, cumprimos nossa missão.

Durante esses dois anos, minha entrega foi muito além das quatro linhas. Assumi responsabilidades como uma das lideranças do elenco, enfrentei situações difíceis nos bastidores e, em muitos momentos, fui uma pessoa de confiança da diretoria, ajudando a administrar problemas internos para que nada interferisse no desempenho do grupo dentro de campo.

Fiz tudo isso por respeito ao clube, aos meus companheiros e, principalmente, à torcida, que nunca deixou de acreditar.

Por isso, não posso esconder minha indignação e decepção com a forma como minha renovação foi conduzida.

Após dois acessos consecutivos, recebi uma proposta que não demonstrou qualquer valorização ou reconhecimento pelo trabalho. Uma proposta tão distante do que esperava que me deixou a sensação de ter sido feita apenas para justificar publicamente uma tentativa de renovação, e não para que eu realmente permanecesse no clube.

O que torna tudo ainda mais decepcionante é que existia um compromisso de palavra com o próprio presidente em caso de acesso. Acreditei nesse compromisso, e recusei algumas propostas de outros clubes.

Quero deixar algo muito claro: minha vontade sempre foi permanecer. Nunca faltou desejo, comprometimento ou disposição da minha parte.

Saio com a consciência tranquila de quem entregou tudo e honrou essa camisa na reconstrução.

Agradeço aos meus companheiros, funcionários e à torcida tricolor, que merece sempre a verdade e o respeito.

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