A- A+

Futebol Pernambucano Eurico celebra vitória do Santa Cruz e 'virada de chave' na Série C Defensor atuou improvisado na lateral-direita diante da Inter de Limeira

O Santa Cruz venceu a Inter de Limeira por 2x1, nesta segunda-feira (11), fora de casa, em duelo válido pela sexta rodada da Série C. Para o zagueiro Eurico, o resultado pode ser uma 'virada de chave' para o clube na competição.

"Vitória muito boa, nos traz confiança, foi muito bom. A gente precisava dar essa virada de chave, graças a Deus a gente conseguiu os três pontos, foi difícil", analisou o defensor.



No primeiro jogo sob o comando do treinador Cristian de Souza, Eurico fez uma função nova no clube e atuou como lateral-direito. Dando solidez defensiva, o atleta avaliou sua partida.

"Sobre a improvisação na lateral, o professor conversou comigo durante a semana, pude jogar tranquilo, fazendo o simples, como a gente fala, ‘arroz com feijão’, e quem ganha com isso é o Santa Cruz", disse Eurico.

Agora na 13º posição, o Santa voltou a vencer após quatro rodadas. O próximo compromisso será na Arena de Pernambuco, no próximo sábado (17), diante do Volta Redonda. O jogador pede a presença da torcida no confronto.

"A gente está muito feliz, é uma vitória que nos dá confiança. Agora é ir para o próximo jogo com tudo, para a gente conseguir os três pontos em casa também, precisamos dar o resultado e mostrar a nossa qualidade para a torcida. Contamos com os torcedores no próximo jogo e vai dar tudo certo", projetou.



Veja também