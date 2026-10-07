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Futebol Eurico volta a sentir dores na coxa e desfalca o Santa diante do Botafogo-PB Zagueiro saiu machucado no jogo passado, contra o Maringá, que valeu o acesso do Tricolor à Série B

O Santa Cruz não terá o zagueiro Eurico para o jogo de sábado (10), contra o Botafogo-PB, no Almeidão, pela última rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. O atleta, que tinha se recuperado de lesão muscular, voltou a sentir dores na coxa diante do Maringá, na rodada passada, e ficará novamente afastado da equipe.

Segundo o vice-presidente médico coral, Antônio Mário Valente, Eurico foi liberado inicialmente antes do prazo por conta da evolução física do atleta. “Ele treinou bem durante a semana, sem limitações. Isso deu confiança à comissão técnica para escalá-lo”, informou, indicando que o jogador voltou a sentir dores no fim do primeiro tempo perante o time paranaense.

“Em torno de 40 minutos do primeiro tempo, ele se queixou de dor de novo. A gente examinou e viu que era uma dor um pouco acima do local em que ele tinha uma queixa, mas na mesma musculatura. Vamos repetir o exame de Eurico na sexta ou no sábado, mas de qualquer jeito eu antecipo aqui que ele não terá condição de jogar”, completou.

Líder do Grupo B, com 11 pontos, o Santa Cruz já garantiu o acesso à Série B. A equipe agora tenta assegurar a liderança da chave para disputar a final da terceira divisão. Já o Botafogo-PB, com dois, não tem mais chances de acesso.

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