Euro-2024 já tem 21 seleções classificadas; outras três vagas serão definidas na repescagem

A Croácia conquistou nesta terça-feira (21) a 21ª e última vaga direta na Eurocopa de 2024, que a Alemanha organizará dentro de sete meses (de 14 de junho a 14 de julho).

As três últimas vagas serão atribuídas através dos playoffs, que serão disputados entre os dias 21 e 26 de março de 2024.

O sorteio dos grupos da Euro-2024 será realizado no dia 2 de dezembro, em Hamburgo, na Alemanha.

--- As 21 seleções que se classificaram diretamente:

- Alemanha (classificada como país-sede)

- Albânia

- Inglaterra (cabeça de chave)

- Áustria

- Bélgica (cabeça de chave)

- Dinamarca

- Escócia

- Espanha (cabeça de chave)

- França (cabeça de chave)

- Hungria

- Holanda

- Portugal (cabeça de chave)

- Romênia

- Eslováquia

- Suíça

- Turquia

- Sérvia

- Eslovênia

- Itália

- República Tcheca

- Croácia

--- As 12 participantes da repescagem:

País de Gales, Bósnia-Herzegovina, Estônia, Finlândia, Geórgia, Grécia, Islândia, Israel, Cazaquistão, Luxemburgo, Polônia e Ucrânia

--- Programação da repescagem:

As últimas três vagas serão concedidas através dos playoffs no formato 'Final 4' baseado nas Ligas A, B e C da Liga das Nações 2022-2023.

As seis semifinais estão marcadas para 21 de março e as três finais para 26 de março.

As partidas serão concluídas e os países anfitriões das três finais serão designados no sorteio do dia 23 de novembro, em Nyon (Suíça).

Via da Liga A

Semifinais:

Polônia - Estônia

País de Gales - Finlândia ou Ucrânia ou Islândia

Via da Liga B

Semifinais:

Israel - Ucrânia ou Islândia

Bósnia-Herzegovina - Finlândia ou Ucrânia

Via da Liga C

Semifinais:

Geórgia - Luxemburgo

Grécia - Cazaquistão

