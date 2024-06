A- A+

FUTEBOL Eurocopa 2024: cinco histórias para ficar de olho no torneio Torneio começa amanhã, com anfitriã Alemanha recebendo a Escócia

Leia também

• Messi rebate Mbappé após declaração sobre Eurocopa ser mais difícil que Copa do Mundo

• Eurocopa terá bola 'inteligente' que vai ajudar na marcação de impedimento; veja detalhes

• Eurocopa 2024: saiba quem são e como chegam ao torneio as cinco seleções favoritas ao título

A Alemanha será palco, a partir de amanhã, de uma Eurocopa sem grandes favoritos, mas com muitas histórias. A equipe anfitriã busca a conquista em casa para deixar para trás campanhas frustrantes dos últimos anos em grandes competições, assim como a atual campeã Itália. No caminho delas, seleções que chegam em melhor momento, como França, Inglaterra, Portugal, Croácia e Espanha.

Cada uma delas carrega para a competição histórias que vão de ídolos dando adeus, busca por recordes, pressão por títulos, além do primeiro ato da versão “galática” de Mbappé, acertado com o Real Madrid.

Em meio a isso, ainda há espaço para um personagem brasileiro em evidência: o técnico Sylvinho, que comanda a Albânia . O Globo lista algumas histórias para ficar de olho:

CR7 e o gol 900

Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo segue como nome importante da seleção de Portugal, agora sob o elogiado comando do espanhol Roberto Martínez, mais ofensiva e cotada como uma das favoritas.

Em sua provável última Euro, o craque do Al Nassr pode alcançar na competição o 900º gol oficial na carreira. Faltam cinco para a marca, que ficou mais próxima após seus 57 gols na temporada. Os portugueses estreiam na terça-feira, contra a República Tcheca.

O adeus de Kroos

Campeão mundial com a Alemanha em 2014, o meia Toni Kroos despede-se do futebol em busca de um título inédito. A taça da competição é uma das poucas que falta no vitorioso currículo do jogador de 34 anos, que deu adeus ao Real Madrid com a conquista da Liga dos Campeões. O meia está a quatro jogos de se tornar o sétimo atleta que mais vestiu a camisa da seleção.

Em claro processo de renovação, a Alemanha tenta deixar para trás um passado de turbulência em grandes competições. São duas Copas do Mundo seguidas com eliminação na fase de grupos e uma queda nas oitavas de final da última Euro. Em setembro, o técnico Julian Nagelsmann assumiu a equipe após a demissão de Hansi Flick. Os alemães abrem a competição amanhã, contra a Escócia.

Sylvinho e a Albânia

O brasileiro Sylvinho comanda a seleção albanesa, que disputa sua segunda Eurocopa na história. Ex-treinador de Corinthians e Lyon, o técnico de 50 anos assumiu a equipe em março do ano passado e sofreu apenas uma derrota nas eliminatórias da competição, com direito a vitórias por 2 a 0 na Polônia e um sonoro 3 a 0 sobre a República Tcheca.





Sylvinho, técnico da Albânia — Foto: Elena COVALENCO / AFP

— A Itália é favorita no sábado, mas o futebol é louco, tudo pode acontecer — disse o treinador à imprensa italiana sobre a estreia contra os atuais detentores do título.

O jejum inglês

O país que inventou o futebol não comemora um título de sua seleção há 58 anos. A fim do tabu chegou muito perto em 2021, mas os ingleses viram o sonho de “levar o futebol de volta para casa”, como dizia a canção da torcida, ruir nos pênaltis, na decisão contra a Itália.

A expectativa inglesa é alta graças à safra de talentos, capitaneados pelo experiente Harry Kane e pelo jovem Phil Foden, eleito melhor jogador da Premier League. Os comandados de Gareth Southgate estreiam no domingo, contra a Sérvia.

Mbappé e Modric

Agora companheiros de Real Madrid, os jogadores vivem realidades temporais distintas. O croata, grande nome de sua geração, adiou os planos de aposentadoria e segue para o torneio, que pode ser seu último. Já o francês chega mais protagonista do que nunca após ser anunciado pelo time espanhol.

Veja também

Futebol Brasil fica no empate com Estados Unidos em último teste antes da Copa América