EURO 2024 Eurocopa 2024: local, data, vagas; o que já se sabe sobre o torneio As eliminatórias para a principal disputa de seleções da UEFA começou nesta semana, e já mexe com todo o Velho Continente

As eliminatórias para a Eurocopa de 2024 se iniciaram nesta semana. A 17ª edição do principal torneio continental da UEFA começa a tomar forma de maneira definitiva. Durante as datas FIFA deste ano, as seleções do Velho Continente se enfrentam em busca de uma vaga na competição que será realizada na Alemanha, daqui a cerca de 15 meses. Os torcedores poderão ver em campo craques como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e Erling Haaland em ação.

Para entender tudo que está acontecendo neste momento do futebol de seleções europeias, o GLOBO explica o formato da próxima Euro, as datas importantes no calendário, e como as equipes podem conseguir uma das 24 vagas no torneio, que sagrou a Itália como campeã na sua última edição.

Quando acontecerá?

A Eurocopa de 2024 será realizada entre 14 de junho e 14 de julho do ano que vem. O sorteio para os grupos das eliminatórias foi feito ainda no fim do ano passado, no mês de outubro. Nesta semana, foi dado o pontapé inicial para a definição dos participantes finais. Duas rodadas serão disputadas dentro da atual data Fifa, e a disputa será concluída até o dia 21 de novembro.

Onde o torneio será disputado?

Três anos depois da edição de 2020 — realizada em 2021 por conta da pandemia de Covid-19 —, que foi sediada em 11 nações diferentes ao redor da Europa, a edição de 2024 volta a ter sede única: a Alemanha. O país que recebeu a Euro de 1988 — como Alemanha Ocidental, na época da Guerra Fria — contará com dez estádios em dez cidades diferentes.

O jogo de abertura acontece na Allianz Arena, em Munique, casa do Bayern. Já a final fica para o estádio Olímpico de Berlim, que também recebeu a final da Copa do Mundo de 2006, organizada no país. As demais cidades-sede são Dortmund, Hamburgo, Stuttgart, Frankfurt, Leipzig, Colônia, Gelsenkirchen e Düsseldorf. Ao todo, nove desses estádios também receberam o Mundial.

Como serão distribuídas as vagas?

A Alemanha já está classificada automaticamente, por ser o país sede. A Rússia foi excluída pela UEFA, em função da guerra com a Ucrânia. Restam, portanto, 23 vagas para o torneio continental. Os 53 países que participam das eliminatórias foram divididos em dez grupos: sete chaves com cinco seleções, e mais três com seis. Todas elas se enfrentarão em turno e returno dentro de cada grupo, totalizando dez rodadas.

Os primeiros e segundos colocados das chaves — total de 20 seleções — conseguem automaticamente sua vaga para a Eurocopa, deixando três lugares em aberto. Estes serão determinados em uma repescagem que só acontece em março do ano que vem. Haverá 12 times envolvidos, sendo selecionados pelo desempenho na Liga das Nações, outro torneio de seleções da UEFA, desde que ainda não tenham se qualificado pelos grupos.

Sorteio final e formato da Euro

O sorteio que desenhará as chaves da Eurocopa acontecerá em dezembro deste ano. Portanto, antes dos três times da repescagem serem conhecidos. O formato é o mesmo da última edição: seis grupos com quatro seleções. Após todos se enfrentarem na chave, avançam para as oitavas de final o primeiro e o segundo colocados. Para fechar os 16 da fase seguinte, os quatro melhores terceiros colocados também conseguem uma vaga. A partir de então, as fase de mata-mata, com oitavas, quartas, semifinais, até a grande decisão.

Três meses após o fim da Copa do Mundo, os fãs do futebol de seleções voltam a ter estes jogos para acompanhar. Os holofotes seguirão em cima das estrelas do futebol europeu, voltando a vestir as camisas de seus países. As eliminatórias para a Euro mal começaram, mas já prometem pegar fogo.

