Teremos novos recordes na Eurocopa 2024?



Os recordes vão de nove gols de Platini em uma única edição do torneio aos dois títulos consecutivos da Espanha, incluindo a artilharia de Cristiano Ronaldo.



Estes são alguns dos recordes que podem ser batidos nesta edição da Eurocopa, que começa sexta-feira, em Munique. A anfitriã Alemanha recebe a Escócia, pelo grupo A, que também conta com Hungria e Suíça.





Os 9 gols de Platini

O francês Michel Platini levou os "bleus" ao título na edição de 1984, ao marcar nove gols, um recorde em uma única fase final da competição. Parece difícil para um atacante ultrapassar este número, mas Kylian Mbappé, Harry Kane e Robert Lewandowski, entre outros, têm um máximo de sete jogos para tentar quebrar o recorde de Platini, que alcançou em apenas cinco jogos.

Bi seguido de La Roja

A Espanha é o único país que conseguiu ser bicampeã consecutiva, em 2008 e 2012. A então República Federal da Alemanha, vencedora em 1972, não conseguiu repetir o feito em 1976, quando perdeu na final contra a então Checoslováquia nos pênaltis. A Itália, atual campeã continental, tentará ser a segunda seleção a conseguir o feito.

4 a 0

É o maior resultado registrado em uma final e foi conquistado pela Espanha contra Itália em 2012, naquele que foi o terceiro e até agora último título da seleção espanhola, que encerrou então a sua fase dominante, após conquistar a Euro em 2008 e a Copa do Mundo de 2010.

CR7 vai melhorar seu recorde de gols?

Cristiano Ronaldo é o maior goleador da história do torneio, com 14 gols, bem à frente dos 9 de Platini. Entre os melhores marcadores em atividade, apenas Antoine Griezmann (6 gols), Romelu Lukaku e Robert Lewandowski (5 cada) podem aproximar-se da estrela portuguesa, tal como Harry Kane (4).

25 jogos para CR7

CR7 tem outro recorde, o de ter disputado o maior número de jogos em uma fase final da Eurocopa, com 25 no total, número que poderá aumentar na Alemanha. Dos seus principais perseguidores, apenas o seu compatriota Pepe (19) poderá aproximar-se dele, caso seja convocado por Roberto Martínez.

Os demais já não estão em atividade: João Moutinho (19), Bastian Schweinsteiger e Leonardo Bonucci (18), Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini (17).

Mais CR7

O português pode se tornar também o primeiro jogador a disputar a fase final da Eurocopa em seis edições, recorde que, no momento, compartilha com o espanhol Iker Casillas (5).

Os tricampeões

As seleções com mais títulos são a Alemanha (em 1972 e 1980 como Alemanha Ocidental e em 1996) e a Espanha (1964, 2008 e 2012), seguidas pela França (1984 e 2000) e pela Itália (1968 e 2020). A 'Mannschaft' é também a que mais perdeu finais (1972, 1992 e 2008), recorde dividido com a extinta União Soviética (1964, 1972 e 1988).

O veterano artilheiro

Aos 38 anos e 257 dias, o austríaco Ivica Vastic tornou-se o jogador mais velho a marcar gol em uma Eurocopa, em 2008, após converter uma cobrança de pênalti contra a Polônia. Cristiano Ronaldo, que já completou 39 anos, poderá somar mais um recorde na Alemanha.

O 'velho' Kiraly

O jogador de futebol mais velho a disputar uma partida da Eurocopa é o goleiro húngaro Gabor Kiraly, famoso por jogar de calças compridas. Ele tinha 40 anos e 86 dias quando sua seleção foi eliminada pela Bélgica (por 4 a 0) nas oitavas de final da edição de 2016.

O mais novo

O jogador de futebol mais jovem a disputar uma Euro é o polonês Kacper Kozlowski, que jogou contra a Espanha em 2021 aos 17 anos e 246 dias. O mais jovem a marcar um gol é o suíço Johan Vonlanthen, que, aos 18 anos e 141 dias, marcou contra a França em 2004.

Nove gols em um jogo

O recorde da partida com mais gols do torneio europeu ocorreu na primeira fase da edição de 1960, no jogo entre Iugoslávia e França, que terminou com placar de 5 a 4, no dia 6 de julho, no Parc des Princes, em Paris.

Maiores vitórias

As maiores vitórias na história da competição são a vitória da França por 5 a 0 sobre a Bélgica e a vitória da Dinamarca sobre a Iugoslávia, ambas em 1984, a vitória da Suécia sobre a Bulgária em 2021, e a vitória da Holanda por 6 a 1 sobre a Iugoslávia em 2000.

França, o melhor ataque

A França terminou como o maior número de gols do torneio em três ocasiões, com 14 gols em 1984 (em cinco jogos) e 13 em 2000 (6 jogos) e 2017 (em 7). Esse número de 13 gols em uma única edição também foi alcançado pela Holanda em 2000.

Hat-trick

Um feito que nenhum jogador europeu conseguiu até agora foi marcar quatro ou mais gols em um único jogo da Eurocopa. Sete jogadores, porém, marcaram um hat-trick: Michel Platini (duas vezes), os alemães Dieter Müller e Klaus Allofs, os holandeses Marco Van Basten e Patrick Kluivert, o português Sergio Conceição e o espanhol David Villa.

67 segundos

O gol mais rápido da história da competição foi marcado pelo russo Dimitri Kirichenko, contra a Grécia em 2004, com apenas um minuto e sete segundos de jogo.

