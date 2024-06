A- A+

FUTEBOL Eurocopa: homem mais rico da Geórgia doará R$ 55 milhões à seleção do país por campanha Bidzina Ivanichvili fez doação à equipe, que se classificou para as oitavas de final da competição

O oligarca Bidzina Ivanichvili, considerado o líder à sombra da Geórgia, vai doar mais de US$ 10 milhões (R$ 55 milhões na cotação atual) à seleção de futebol do país, que se classificou para as oitavas de final da Eurocopa, anunciou seu partido político nesta quinta-feira (27).

Os jogadores desse pequeno país do Cáucaso derrotaram a seleção portuguesa de Cristiano Ronaldo por 2 a 0 na quarta-feira (26), uma vitória histórica em sua primeira grande competição internacional.

No próximo domingo (30), a equipe georgiana, comandada pelo técnico francês Willy Sagnol, vai enfrentar Espanha, tricampeã europeia e uma das favoritas ao título.

Seja qual for o resultado, o partido governante na Geórgia anunciou que seu presidente de honra dará à seleção uma recompensa de US$ 10,7 milhões (R$ 59 milhões), quantia que será dobrada em caso de classificação para as quartas de final.

Bidzina Ivanichvili, o homem mais rico desta antiga república soviética, decide discretamente o destino da Geórgia há uma década, apesar de não desempenhar nenhuma função no governo.

Sua fortuna é estimada em US$ 4,9 bilhões (R$ 27 bilhões), quase um quarto do PIB do país.

O oligarca de 68 anos foi primeiro-ministro entre 2012 e 2013, depois de ter fundado um partido político que assumiu nos últimos anos uma orientação conservadora e antiocidental.

Seus críticos o acusam de querer desviar a Geórgia, candidata a entrar na União Europeia, de seu caminho em direção ao Ocidente para aproximar o país da órbita da Rússia.

