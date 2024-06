A- A+

FUTEBOL Eurocopa: após fratura, Mbappé treina com máscara nas cores da França Com nariz quebrado após choque forte na estreia, o camisa 10 da França terá que utilizar o material nas demais partidas da competição

Kylian Mbappé apareceu para treinar nesta quinta-feira (20) com uma máscara nas cores da França: azul, branco e vermelho.

Já nos minutos finais da partida contra a Áustria, há dois dias, o astro se chocou de cara com o ombro do adversário e quebrou o nariz.

Para seguir disputando a competição, o camisa 10 terá que utilizar uma máscara de proteção no rosto, material comum no meio futebolístico.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o jogador já escolheu o modelo da máscara:

Em tom bem-humorado, o atleta chegou a pedir indicações de máscaras para seguidores nas redes sociais.

O item que acompanhará o francês pelo resto do torneio é composto por fibra de carbono e um material emborrachado. Um molde é produzido de acordo com o rosto do jogador e o acessório é impresso em 3D.

Assim, ele protege perfeitamente o local, tendo como objetivo evitar o choque em regiões já lesionadas da face, o que poderia piorar ainda mais o quadro.

Mesmo com a máscara à disposição, Mbappé deve desfalcar a França no próximo duelo, contra a Holanda. Segundo o jornal L'equipe, o craque está fora do jogo mais difícil da equipe de Dechamps, na fase de grupo do torneio.

No resto da Eurocopa, o camisa 10 já deve estar em campo com o material de proteção no rosto.

O técnico da França confirmou, em vídeo publicado nas redes sociais, que Mbappé terá que realizar uma cirurgia no nariz.

“Mesmo que não seja imediato, terá de ser operado”, anunciou ele, ao mesmo tempo que tranquilizou sobre o estado do grande nome da equipe que estava “um pouco melhor” na manhã dessa terça-feira (18).

Com o possível desfalque de Mbappé, a França enfrenta a Holanda nesta sexta-feira, ás 16h, na Red Bull Arena, e em partida válida pela segunda rodada do Grupo D da Eurocopa.

Ambas seleções venceram na estreia e portanto, quem sair com os três pontos do clássico pode até garantir a classificação antecipada às oitavas de final, caso Polônia e Áustria fiquem no empate.

Veja também

Santa Cruz Corpo de Bombeiros nega ter liberado Arruda para receber 50 mil pessoas; Santa mostra laudo