Basquete

Euroliga anuncia que clubes israelenses voltarão a jogar em seu país em dezembro

Desde outubro de 2023 e o início do conflito entre Israel e o movimento palestino Hamas, os times israelenses disputam suas partidas como mandantes no exterior

O Maccabi Tel Aviv, joga as partidas como mandante em Belgrado há um ano e meioO Maccabi Tel Aviv, joga as partidas como mandante em Belgrado há um ano e meio - Foto: NIKOLAY DOYCHINOV/AFP

Os clubes israelenses que disputam a Euroliga e a Eurocopa, as duas principais competições europeias de basquete, poderão voltar a jogar como mandantes em seu país a partir de 1º de dezembro, anunciou nesta terça-feira (21) a entidade que organiza os torneios (ECA).

Após o acordo para um cessar-fogo assinado pelas partes no último dia 10 de outubro, a ECA "aprovou a proposta para o retorno das partidas a Israel a partir de 1º de dezembro de 2025", segundo um comunicado.

"Até a data, a Euroleague Basketball continuará monitorando cuidadosamente os acontecimentos, mantendo contato próximo com as autoridades locais e estrangeiras, as equipes visitantes e todas as organizações relevantes (...) e garantindo que a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos continuem sendo a máxima prioridade", destacou a entidade.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por EuroLeague (@euroleague)

"A Euroleague Basketball e seus clubes participantes recebem com otimismo e esperança o recente plano de paz", afirma o texto.

O Maccabi Tel Aviv, um dos 13 clubes acionistas da competição e com direito a participação fixa, joga as partidas como mandante em Belgrado há um ano e meio.

O outro participante israelense na principal competição europeia, o Hapoel Tel Aviv, joga suas partidas como mandante em Sófia.

Os protestos de ativistas pró-palestinos contra a presença de equipes israelenses nas competições europeias também obrigaram, na semana passada, o Valencia Basket a disputar sua partida da Euroliga contra o Hapoel com portões fechados.

