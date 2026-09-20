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Futebol Pernambucano Evandro Carvalho é reeleito presidente da Federação Pernambucana de Futebol e projeta último mandato Mandatário desde 2011, gestor ambiociona o acesso de Náutico e Sport à Série A

Evandro Carvalho foi reeleito como presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF). Com 80,46% dos votos, o mandatário renovou, neste domingo (20), o cargo para o quadriênio 2027-2030 e mira o acesso de Náutico e Sport para a Série A do ano que vem.



O empresário André Cortez e o vice André Fonseca, da Chapa 2 (Nova FPF), ficaram em segundo lugar, com 10,34% dos votos. Em terceiro lugar ficou a Chapa 3 (Federação Jovem Pra Frente), do candidato à presidência Markus Lebre de Oliveira e da vice Carolina Fortes Bezerra, com 6,9% dos votos. Gestor da entidade desde 2011, Carvalho encabeçou a Chapa 1 (Compromisso com a Modernidade). Seu vice é Pedro Pessoa de Lacerda.

Para os próximos quatro anos, Evandro quer trabalhar pelo sonho de ter dois clubes do estado jogando na Série A.

“Nós precisamos colocar no mínimo dois dos nossos grandes clubes na Série A e esperamos esse ano. Temos dois clubes disputando e esperamos que pelo menos um deles consiga a vaga. Se os dois conseguirem, melhor, mas que pelo menos um consiga o acesso à Série A. Consideramos o acesso do Santa Cruz da Série B já como fato consumado”, revelou.

Último mandato?

Segundo Evandro, este será seu último mandato à frente da entidade. Sem dar detalhes, o presidente disse que pretende se voltar para assuntos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) depois do próximo quadriênio. Em 2030, Carvalho completará 19 anos na presidência.

“Eu pretendo que esse seja meu último mandato. Espero que eles não peçam para eu retornar daqui a quatro anos. Acho que eu já posso pensar em realizar uma transição, em formar um novo grupo e preparar um novo presidente. Mas eu sempre fico à disposição dos clubes”, declarou.

CBF presente

Leonardo Costa, representante da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), esteve presente durante a contagem dos votos e validou o processo. Costa afirmou que a eleição ocorreu dentro das regras estatutárias e regulamentares, sem nenhuma intercorrência. O representante ainda comentou sobre a forma como a CBF e a FPF trabalharão juntas no novo ciclo.

“A CBF vai continuar com um trabalho que já existe há muito tempo. Bem feito. (Um) trabalho de coordenação, de aperfeiçoamento do futebol pernambucano e de melhoria de qualidade. Ampliar ainda mais o futebol pernambucano, que já é muito bom, e torná-lo ainda melhor”, projetou.

Participaram da votação os três grandes de Pernambuco: Náutico, Santa Cruz e Sport — com direito a dois votos cada, por possuírem uma equipe sub-20. Ao todo, foram 99 agremiações habilitadas a participar do pleito.

Currículo

Evandro Carvalho preside a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) desde setembro de 2011, quando assumiu o cargo após a morte do então presidente, Carlos Alberto Oliveira. Nas eleições para os quadriênios 2014/2018 e 2018/2022, foi aclamado sem concorrência. No pleito seguinte, derrotou o candidato da oposição, o empresário André Cortez, da chapa “Restauração e Renovação”, por 75 votos a 13.

Integrante da entidade desde 1985, Evandro exerceu a vice-presidência por 16 anos antes de assumir o comando da Federação. Em tempo de permanência no cargo, fica atrás apenas de Carlos Alberto, que presidiu a FPF por 16 anos (1995-2011), e de Rubem Moreira, que esteve à frente da entidade por 27 anos (1955-1982).

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