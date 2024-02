Evandro Carvalho nega que Santa herdará vaga na Série D em caso de desistência de clubes mineiros

A- A+

O Santa Cruz vai jogar a Série D? A esperança do torcedor em ver o clube com calendário nacional em 2024 ganhou um novo capítulo. Segundo informações da imprensa de Minas Gerais, três clubes do estado desistiram de disputar a quarta divisão: Villa Nova, Democrata-GV e Pouso Alegre. Com isso, foi ventilada a possibilidade de um dos lugares ser herdado pelo Santa Cruz. Porém, em rápido contato com a reportagem, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, indicou que esse não será o caminho.



Segundo a FPF, as vagas só poderão ser preenchidas por clubes de Minas Gerais. Uma vaga já tem dono: o Ipatinga, que confirmou a participação na competição nacional.



De acordo com o Regulamento Específico da Série D de 2023, em caso de desistência de equipes que foram rebaixados na Série C do ano anterior, a vaga ficaria com outro clube da federação do mesmo estado do desistente. O regulamento de 2024 ainda não foi publicado. A expectativa dos tricolores é que, em um novo formato, seja possível utilizar o ranking nacional como critério de escolha, aumentando as chances de o Santa Cruz ser beneficiado. Esse modelo, por exemplo, foi o do Regulamento Geral de Competições (RGC) do ano passado - válido enquanto um novo regulamento específico não é publicado.



