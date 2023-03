Evandro diz que ajudará na chegada de reforços ao Santa Cruz e quer volta de antigo dirigente coral

A- A+

Um dia após o Santa Cruz perder por 3x1 para o Íbis, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano – resultado que fez o clube correr risco de não conseguir calendário nacional em 2024 –, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, informou que iniciou conversas com dirigentes de Sport e Náutico para ajudar na contratação de mais reforços ao Tricolor vindos dos rivais de Recife, além de indicar nomes de outros clubes do estado e de fora. O dirigente também pregou que irá tentar convencer o atual mandatário da Liga do Nordeste, Constantino Júnior, a voltar ao futebol coral.



“O contato com os dirigentes de Sport e Náutico foi por telefone, mas espero me encontrar pessoalmente com Tininho (Constantino Júnior) para tratarmos da volta dele ao Santa. É um profissional de muita qualidade e está entre os cinco melhores executivos do Brasil. Uma pessoa cara, mas vamos tentar contratá-lo para o clube. Daí por diante, vamos buscar atletas dos clubes daqui e de fora. Peças, claro, que a comissão do Santa queira, já que a decisão final é deles”, afirmou.





Ainda segundo Evandro, a Federação também recebeu contatos de empresários que querem ajudar o Santa Cruz. “Muita gente nos procurou querendo contribuir financeiramente e para indicar jogadores. Não tenho dúvidas que conseguiremos ajudar o Santa”, detalhou.



Pelo regulamento do Campeonato Pernambucano, para conquistar uma vaga na Série D 2024, o Santa Cruz só poderia ficar abaixo apenas de uma equipe que estava em divisão inferior a C ou sem. Acontece que o Tricolor terminará o Estadual atrás de Retrô e Petrolina, ambos com vaga na quarta divisão do ano que vem.



Para jogar a Série D do ano que vem, o Santa precisa torcer para o Retrô obter o acesso à C, abrindo mais uma vaga para um pernambucano no torneio. Caso contrário, o Tricolor mesmo terá que subir para a terceira divisão e evitar o vexame de ficar o ano de 2024 sem disputar um Campeonato Brasileiro. Isso, claro, além de terminar o Estadual, no mínimo, onde está hoje: em quinto. Para isso, é crucial vencer o Belo Jardim, sábado (1º), na Arena de Pernambuco. Abaixo dele, estão Central, Salgueiro, Porto e Íbis com chances de roubar o posto.



Evandro, porém, esbanja otimismo não só em torno do Santa como também dos demais pernambucanos em 2023. “Acredito que teremos quatro acessos neste ano. O Santa e o Retrô para C, Náutico para B e Sport na A”, frisou.



Fontes ligadas a Constantino Júnior indicam que o dirigente não pensa em voltar ao clube, principalmente por questões familiares e também por conta da realização de cursos no exterior que o antigo mandatário coral pretende fazer ainda neste ano.

Veja também

Futebol Após 30 anos, Cruzeiro e Náutico se encontram pela Copa do Brasil