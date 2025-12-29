A- A+

Futebol Evandro diz que viajará ao lado de Luciano Bivar para auxiliar Sport na venda de Zé Lucas Presidente da Federação Pernambucana de Futebol diz que valor de mercado do atleta está na casa dos R$ 60 milhões

Em visita à Folha de Pernambuco, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, informou que viajará à Inglaterra no início de 2026, ao lado ex-presidente do Sport, Luciano Bivar, para auxiliar o clube rubro-negro no processo de venda do volante Zé Lucas, de 17 anos.

“Vamos dia 6 de janeiro para a Inglaterra. Eu consegui o contato com o maior empresário da Fifa na Europa. Ele vai me receber para darmos início à procura no mercado da melhor opção de venda de Zé Lucas. Eu exigi que o Sport pudesse encaminhar alguém para não ficar a impressão de que eu receberia algo de comissão. Não será assim. O Sport indicou Luciano Bivar para me acompanhar. O clube quer fazer uma negociação direta e o empresário receberá a remuneração a que ele tem direito referente ao jogador”, afirmou.

Evandro, aliás, também confirmou que conseguiu um empréstimo de mais de R$ 1,5 milhão, via Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para ajudar o Sport a quitar dívidas que o clube tinha com Zé Lucas. Processo que não deixou arestas para o risco, por exemplo, de um possível pedido de rescisão indireta por conta dos atrasos salariais e demais pendências financeiras.

Com valor de mercado estimado em R$ 60 milhões, Zé Lucas tem contrato com o Sport até abril de 2028. No mês passado, o ex-diretor-geral de futebol do clube, Enrico Ambrogini, viajou ao Catar para acompanhar o cabeça de área rubro-negro durante a Copa do Mundo sub-17, no país, para ouvir possíveis interessados no camisa 5 da equipe de base brasileira.

A multa rescisória para tirar Zé Lucas do Sport é de 50 milhões de euros (R$ 330 milhões na cotação atual, aproximadamente) para clubes estrangeiros. Para equipes do Brasil, o valor está na casa dos R$ 100 milhões.

