Vôlei de praia Evandro e Arthur batem cubanos e ficam com ouro no Challenge de Recife de vôlei de praia No feminino, o ouro ficou com a Letônia, que bateu o Canadá também por 2 sets a 0 (21/18 e 21/17)

O Brasil subiu ao lugar mais alto do pódio nas areias da capital pernambucana. Neste domingo (24), Evandro e Arthur derrotaram os cubanos Alayo e Diaz por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/18, na etapa de Recife do Circuito Mundial. Com o apoio da torcida que lotou a arena na praia do Pina, a dupla brasileira não encontrou dificuldades para ficar com o título na decisão. No feminino, o ouro ficou com a Letônia, que bateu o Canadá também por 2 sets a 0 (21/18 e 21/17).

Passada a conquista no Recife, Evandro e Arthur se preparam agora para a segunda etapa do Challenge, que será disputada em Saquarema, no Rio de Janeiro, entre os dias 28 e 31 de março. A competição soma pontos para os Jogos de Paris-2024.

Logo após a conquista, Evandro agradeceu ao apoio da torcida recifense. "Obrigado pela energia da torcida, que lotou a arena todos os dias e fez a diferença. Muito feliz com a conquista, mas a luta continua. Amanhã (segunda) viajaremos para Saquarema e vamos continuar o Circuito Mundial. Não podemos pensar na vaga sem fazer aqui. Temos que vencer cada jogo", contou.

O duelo

Apesar de ditar o ritmo do confronto com os cubanos, a dupla brasileira iniciou a partida em desvantagem. Com tranquilidade e contando com os bons saques de Evandro, o Brasil assumiu a dianteira e contou com um belo ace de Arthur para fechar o primeiro set em 21/15.

Favoritos no encontro, os brasileiros seguiram demonstrando superioridade e levantaram a torcida logo no início do set seguinte, com um ponto de ace. Em raro momento de queda do time da casa, Cuba chegou a passar na frente no placar, mas não por muito tempo. Na reta final, o saque do Brasil voltou a funcionar e a equipe assumiu a ponta do marcador até fechar o segundo set da decisão em 21/18.

A janela de classificação para as Olimpíadas vai até o dia 09 de junho. No feminino, Duda e Ana Patrícia já estão com vaga garantida nos Jogos. Bárbara Seixas/Carol Solberg, Tainá/Vic e Ágatha/Rebecca buscam a segunda vaga. Já no masculino, as duas vagas ainda estão em aberto. Além de Evandro/Arthur, André/George, Vitor Felipe/Renato e Pedro Solberg/Guto, lutam para carimbar o passaporte.

