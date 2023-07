Evaristo Piza assume o Santa Cruz durante o restante da Série D

A- A+

Assumindo o Santa Cruz nas duas rodadas restantes da fase de grupos da Série D, Evaristo Piza aceitou o desafio de comandar o Tricolor em um cenário complicado na competição. O treinador deve ser oficializado nas próximas horas pelo clube e pode comandar a equipe na próxima partida diante do Potiguar, no próximo domingo (16), no Arruda.

