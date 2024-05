A- A+

MMA Evento de MMA agita cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, neste sábado (18) Quarta edição do Paulista Fight acontece no Clube Municipal do Nobre; ingressos à venda

No próximo sábado (18), a partir das 19h30, o Clube Municipal do Nobre, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, será palco da quarta edição do Paulista Fight. Com um card recheado de lutas, o evento promete atrair os amantes do esporte na região.

O card principal do Paulista Fight conta com bons combates, incluindo a luta principal entre Cássio Jacaré e Fábio Aguiar, dois dos principais atletas de Pernambuco. Outra luta que promete agitar a noite é a revanche entre Vitor Hugo e Jonathan Vicente. No último embate, Jonathan saiu vitorioso na disputa pelo cinturão da organização.

Ainda no card principal, sobe ao cage do Paulista Fight, nomes como o do peso-pesado Maicon Mamute e do peso-mosca Danielzinho, conhecido como “Neguinho”.

Um dos confrontos mais aguardados da noite é o duelo entre Jeovanny de Oliveira e Erisson Ferreira, também conhecido como Gato. Jeovanny, natural de Russas, no Ceará, e atualmente morando no Recife, traz consigo um histórico de 15 lutas, com 12 vitórias e apenas 3 derrotas. Aos 27 anos, ele é especialista em luta de chão, possuindo duas faixas roxas em jiu-jitsu e luta livre, além de ser faixa preta de muay thai.

Adversário de Jeovanny, Erisson Ferreira tem um cartel com 21 lutas, somando 14 vitórias e 7 derrotas.

Os ingressos para o evento estão à venda e podem ser adquiridos na loja Motivação Sports, no centro de Paulista, ou na página oficial do evento no Instagram. Os preços variam entre R$ 35 (individual) e R$ 300 (mesa).

Confira o Card principal da quarta edição do Paulista Fight:

Cássio Jacaré x Fábio Águiar

Vitor Hugo x Jhonatan Vicente

Maicon Mamute x Felipe “O Barba”

Luiz Aguiar x Daniel ”Neguinho”

Erison Gato X Jeovanny Oliveira

