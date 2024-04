A- A+

Patinação Evento de patinação gratuito é atração do Bairro do Recife neste domingo (21) Roller comemora o Dia Mundial do Patins Skate e centenário da Federação Internacional dos Patins

Um evento de patinação gratuita é atração do Bairro do Recife neste domingo (21). O roller comemora o Dia Mundial do Patins Skate e o centenário da Federação Internacional de Patins. A concentração de patinadores começa às 15h, na Avenida Alfredo Lisboa, em frente ao Cais do Sertão, e o passeio inicia às 16h.

A patinação comemorativa é organizada pelos grupos APS In Line e Patins Recife PE. O evento espera reunir mais de 350 pessoas, incluindo Márcio Paixão, que patina há 30 anos e vê a atividade como algo libertador.

"Patino há 30 anos. No Marco Zero e na Região Metropolitana são 18 anos patinando. A patinação é algo libertador, pois trabalha a mente, o corpo e nos faz vivenciar todos momentos que muitos seres humanos não conseguiram viver na infância. É possível aprender com todas as idades, basta estar com um profissional. Além de tudo, é uma das melhores mobilidades que existe. Para onde eu vou, é patinando", declarou.

Além da celebração do centenário da Federação Internacional de Patins, o evento também é importante para a cidade. De acordo com o instrutor de patinação Emerson Santiago, conhecido popularmente como "Raio", o movimento traz mobilidade ao Recife e fortalece a patinação local.

"Esse movimento mostra o quanto a patinação traz benefícios às pessoas que praticam, melhorando o estilo de vida na saúde física, mental e social. Patinar vai além da diversão, é uma prática urbana que traz mobilidade na cidade de forma leve e eficiente. Só sente quem vivencia", afirmou.

"A importância desse evento no Recife mostra a força da patinação na cidade e que os patinadores precisam de mais espaço para continuar patinando", completou.

O evento é aberto ao público e o uso de capacete e proteções são obrigatórios. A patinação conta com apoio da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) e da Diretoria Executiva de Controle Urbano do Recife (Dircon) e será acompanhado por um carro de som.

Federação Internacional de Patins

A Federação Internacional de Desportos sobre Patins (FIRS) era o organismo regulador mundial para desportos sobre patins, incluindo Hóquei em Patins, Hóquei em Linha, Patinagem de Velocidade e Patinagem Artística, com sede na cidade de Roma, Itália.

A FIRS foi criada em 21 de abril de 1924, em Montreux, Suíça, por dois desportistas suíços, Fred Renkewitz e Otto Myer, que tinha ligações com o Comité Olímpico Internacional.

Em 2017, a FIRS se fundiu com a ISP (International Skateboarding Federation) para formar a World Skate.

