Evento religioso no Arruda está entre motivos que levaram Santa Cruz a adiar AGE

A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) prevista para ser realizada no estádio do Arruda, neste domingo (8), sofreu adiamento. O documento listando os motivos foi protocolado junto ao Conselho Deliberativo do Santa Cruz na tarde desta sexta-feira (6). Entre eles, está a realização de um evento religioso na sede do clube.

O ofício, ao qual a reportagem da Folha de Pernambuco teve acesso, é assinado pelo conselheiro Jaime Fortunato, que também é o organizador da AGE.

Ao todo, foram cinco os motivos que justificaram a mudança, e a expectativa agora é de que a AGE aconteça no mesmo dia em que as eleições do Tricolor, previstas para o dia 12 do próximo mês.

Abaixo, confira os motivos listados no documento:

1) Indisponibilidade pelo Executivo do salão social do clube, em vista da realização do evento “Conferência Sala do Rei” neste espaço, a ser realizado nos dias seis e sete de outubro, com previsão de término para às 22h, não havendo tempo hábil para desmontagem do evento e consequente montagem da estrutura da AGE;

2) Disponibilização da lista de sócios fora do prazo, o que dificultou a logística na organização da AGE;

3) Inconsistências na lista de sócios, face aos indícios de regularização financeira de alguns sócios após o período legal estabelecido;

4) Alteração no plano de sócios, sem a devida comunicação e justificativa por parte do Executivo sobre a exclusão da categoria gratuita de sócios;

5) Ausência da categoria gratuita de sócio 'Torcedor Coral' e da categoria 'Multirão' (R$ 20), tendo em vista que o estatuto social garante direito a voto a todos os sócios.

