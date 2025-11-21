A- A+

Solidariedade Evento solidário: PRF promove lutas de jiu-jitsu em apoio ao GAC no Recife Ação integra campanha contra o câncer infantil e reúne forças de segurança em atividade aberta ao público

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza, neste sábado (22), o evento Luta pela Vida, uma programação destinada a crianças e adolescentes atendidos pelo GAC-PE, em tratamento contra o câncer. A iniciativa integra a campanha Policiais contra o Câncer Infantil, que busca apoiar pacientes e ampliar a conscientização sobre os sinais e sintomas da doença.

Atividades lúdicas e integração com forças de segurança

Durante o dia, os jovens participarão de ações na sede da PRF, no bairro do Pina, com demonstrações de cães farejadores, exposição de viaturas, brinquedos e outras atividades. O público poderá acompanhar a programação mediante a compra de uma camisa que funciona como ingresso.

Lutas reúnem profissionais voluntários

A partir das 17h30, ocorrem dez lutas de Jiu-Jitsu Nogi e uma luta de para jiu-jitsu, com a participação de profissionais de diferentes forças de segurança pública e da Marinha. Os atletas se voluntariaram para integrar a campanha. O evento tem apoio da Federação de Jiu-jitsu de Pernambuco e da Associação Pernambucana de Jiu-jitsu e Para Jiu-jitsu.

O superintendente da PRF-PE, Cleiton Medeiros, destacou que a ação representa uma união em prol dos pacientes atendidos pelo GAC. Já a presidente da instituição, Vera Morais, ressaltou que o evento marca também o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil.

Ingresso solidário reverte fundos ao GAC

A camisa que serve como entrada custa R$50 e pode ser adquirida pelo link oficial disponível nos perfis da PRF (@prf_pe) e do GAC-PE (@gacpernambuco). Todo o valor arrecadado será destinado às atividades de assistência da entidade.

Serviço

Luta pela Vida

Evento: Luta pela Vida

Data: 22/11/2025, às 17h30

Local: Sede da PRF - Av. Antônio de Góes, 820, Pina

Ingresso (camisa): R$50 - Link na bio dos perfis @prf_pe e @gacpernambuco

Com informações da assessoria

