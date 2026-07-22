Everaldo se diz confortável em nova função dentro de campo e elogia trabalho de Cristian de Souza
Atacante diz viver melhor momento físico, elogia confiança passada pelo treinador e convoca torcida para duelo contra o Figueirense
O atacante Everaldo vive grande fase, assim como toda a equipe do Santa Cruz, e desfruta de um período de tranquilidade após um início conturbado, marcado por dificuldades na parte física. O atleta ganhou novas funções dentro de campo e atribui o bom momento ao trabalho do treinador Cristian de Souza.
“O que me afetou um pouco foi a minha condição física. Eu estava há quatro meses sem jogar, e isso afeta bastante um atleta de futebol. Eu estava treinando, mas treinar fora do clube é totalmente diferente da intensidade do dia a dia. Quando você volta, precisa ganhar ritmo de jogo. Isso me atrapalhou um pouco nas primeiras rodadas. Creio que agora estou na minha melhor forma física”, explicou.
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Função
Geralmente utilizado como ponta-esquerda ao longo da carreira, o atacante tem atuado de forma mais centralizada e comentou sobre a nova função que vem desempenhando nos últimos jogos.
“Eu estou me sentindo muito bem atuando por dentro. Tem vários fatores para isso. O primeiro é que estou conseguindo jogar mais próximo do gol. Não estou precisando correr tanto atrás do lateral, porque hoje a gente sabe que o futebol exige muito isso”, iniciou.
“Ali, perto do gol, consigo me aproximar do Thiago [Marques]. Antes, quando jogava o Quirino, ou agora com o Eron, além do Vitinho e do Ronald, a gente consegue fazer boas combinações de jogadas e estar sempre próximo do gol para, quando não der para finalizar, dar uma assistência”, finalizou.
Everaldo atribuiu o bom momento à confiança transmitida por Cristian de Souza e à versatilidade do elenco.
“O Cristian tem sido muito importante, não só para mim, mas para todo o grupo. Você vê a confiança que ele nos passa no dia a dia. A gente está jogando solto, leve, e isso faz toda a diferença. Ele dá confiança independentemente de quem esteja jogando. Se o Eurico está na lateral ou na zaga, a confiança é a mesma. O mesmo vale para o Edson [Miranda], para mim, jogando como meia ou ponta, e para o Vitinho. As funções mudam, mas a confiança continua”, destacou.
“Isso tem sido importantíssimo para a gente, porque acredito que um jogador sem confiança tende a render menos. Aqui não é isso que acontece. O treinador tem nos dado total confiança e, por isso, acredito que estamos fazendo bons jogos”, acrescentou.
Caldeirão
O Tricolor vive a expectativa de receber um grande público para o confronto diante do Figueirense. Mais de 15 mil ingressos já foram vendidos para a partida, e o atacante reforçou a importância do apoio da torcida no que considera o principal compromisso da equipe até aqui na Série C.
“Eu ainda não vi o estádio lotado este ano, desde que cheguei, e acredito que chegou o momento. Creio que a torcida vai em peso, vai comparecer no sábado. Como a gente costuma falar, 'o morro vai descer'. Vamos ter um grande público para nos ajudar. Sabemos da qualidade do Figueirense, mas acredito que, com a força da nossa torcida e o empenho de todos, vamos conseguir mais uma vitória”, projetou.
O Santa Cruz encara o Figueirense no próximo sábado (25), às 17h, na Arena de Pernambuco, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.