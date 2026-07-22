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FUTEBOL Everaldo se diz confortável em nova função dentro de campo e elogia trabalho de Cristian de Souza Atacante diz viver melhor momento físico, elogia confiança passada pelo treinador e convoca torcida para duelo contra o Figueirense

O atacante Everaldo vive grande fase, assim como toda a equipe do Santa Cruz, e desfruta de um período de tranquilidade após um início conturbado, marcado por dificuldades na parte física. O atleta ganhou novas funções dentro de campo e atribui o bom momento ao trabalho do treinador Cristian de Souza.

“O que me afetou um pouco foi a minha condição física. Eu estava há quatro meses sem jogar, e isso afeta bastante um atleta de futebol. Eu estava treinando, mas treinar fora do clube é totalmente diferente da intensidade do dia a dia. Quando você volta, precisa ganhar ritmo de jogo. Isso me atrapalhou um pouco nas primeiras rodadas. Creio que agora estou na minha melhor forma física”, explicou.

Função

Geralmente utilizado como ponta-esquerda ao longo da carreira, o atacante tem atuado de forma mais centralizada e comentou sobre a nova função que vem desempenhando nos últimos jogos.

“Eu estou me sentindo muito bem atuando por dentro. Tem vários fatores para isso. O primeiro é que estou conseguindo jogar mais próximo do gol. Não estou precisando correr tanto atrás do lateral, porque hoje a gente sabe que o futebol exige muito isso”, iniciou.

“Ali, perto do gol, consigo me aproximar do Thiago [Marques]. Antes, quando jogava o Quirino, ou agora com o Eron, além do Vitinho e do Ronald, a gente consegue fazer boas combinações de jogadas e estar sempre próximo do gol para, quando não der para finalizar, dar uma assistência”, finalizou.

Everaldo atribuiu o bom momento à confiança transmitida por Cristian de Souza e à versatilidade do elenco.

“O Cristian tem sido muito importante, não só para mim, mas para todo o grupo. Você vê a confiança que ele nos passa no dia a dia. A gente está jogando solto, leve, e isso faz toda a diferença. Ele dá confiança independentemente de quem esteja jogando. Se o Eurico está na lateral ou na zaga, a confiança é a mesma. O mesmo vale para o Edson [Miranda], para mim, jogando como meia ou ponta, e para o Vitinho. As funções mudam, mas a confiança continua”, destacou.

“Isso tem sido importantíssimo para a gente, porque acredito que um jogador sem confiança tende a render menos. Aqui não é isso que acontece. O treinador tem nos dado total confiança e, por isso, acredito que estamos fazendo bons jogos”, acrescentou.

Caldeirão

O Tricolor vive a expectativa de receber um grande público para o confronto diante do Figueirense. Mais de 15 mil ingressos já foram vendidos para a partida, e o atacante reforçou a importância do apoio da torcida no que considera o principal compromisso da equipe até aqui na Série C.

“Eu ainda não vi o estádio lotado este ano, desde que cheguei, e acredito que chegou o momento. Creio que a torcida vai em peso, vai comparecer no sábado. Como a gente costuma falar, 'o morro vai descer'. Vamos ter um grande público para nos ajudar. Sabemos da qualidade do Figueirense, mas acredito que, com a força da nossa torcida e o empenho de todos, vamos conseguir mais uma vitória”, projetou.

O Santa Cruz encara o Figueirense no próximo sábado (25), às 17h, na Arena de Pernambuco, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

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