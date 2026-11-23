Everton é goleado pelo Brentford dias antes de classico contra o Liverpool
Com esse resultado, os 'Toffees', que tinham a chance de assumir a quinta posição (vaga na Liga Europa) em caso de vitória, ficam em nono na tabela com 16 pontos
O Everton foi goleado pelo Brentford fora de casa por 4 a 0 nesta segunda-feira (23), no jogo que fechou a 11ª rodada do Campeonato Inglês, a seis dias do clássico contra o Liverpool.
Com esse resultado, os 'Toffees', que tinham a chance de assumir a quinta posição (vaga na Liga Europa) em caso de vitória, ficam em nono na tabela com 16 pontos.
Por sua vez, os 'Bees' ultrapassam o próprio Everton sobem para sexto, com 17 pontos.
O Brentford abriu vantagem rapidamente com dois gols do lateral-esquerdo Keane Lewis-Potter no primeiro tempo (23' e 25').
O capitão do Everton, James Tarkowski, foi expulso pouco antes do intervalo por uma entrada dura e os donos da casa aproveitaram a superioridade númerica para marcar mais dois gols, com Vitaly Janelt (67') e o português Fabio Carvalho (90').
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No próximo domingo, os 'Toffees' recebem no Everton Stadium o arquirrival Liverpool, que entrou na zona de classificação da Liga dos Campeões com a goleada por 4 a 0 sobre o Manchester United no fim de semana.
Resultados da 11ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:
Sábado:
Manchester City - Fulham 1 - 1
Tottenham - Ipswich Town 2 - 0
Aston Villa - Sunderland 0 - 0
Coventry - Crystal Palace 3 - 2
Bournemouth - Nottingham 2 - 0
Chelsea - Leeds 1 - 4
Newcastle - Arsenal 2 - 2
Domingo:
Hull - Brighton 2 - 0
Liverpool - Manchester United 4 - 0
Segunda-feira:
Brentford - Everton 4 - 0
Classificação: Pts J V E D Gp Gc Sg
1. Arsenal 28 11 9 1 1 17 7 10
2. Brighton 22 11 7 1 3 26 9 17
3. Manchester City 22 11 7 1 3 22 14 8
4. Liverpool 21 11 6 3 2 18 10 8
5. Bournemouth 18 11 5 3 3 18 14 4
6. Brentford 17 11 4 5 2 20 11 9
7. Leeds 17 11 4 5 2 14 9 5
8. Chelsea 16 11 5 1 5 20 20 0
9. Everton 16 11 4 4 3 12 14 -2
10. Tottenham 15 11 4 3 4 12 11 1
11. Hull 14 11 3 5 3 13 11 2
12. Aston Villa 14 11 3 5 3 14 17 -3
13. Newcastle 13 11 3 4 4 15 18 -3
14. Coventry 12 11 4 0 7 13 21 -8
15. Fulham 11 11 2 5 4 11 13 -2
16. Ipswich Town 11 11 3 2 6 15 22 -7
17. Nottingham 9 11 2 3 6 9 15 -6
18. Sunderland 9 11 2 3 6 8 17 -9
19. Manchester United 8 11 1 5 5 14 23 -9
20. Crystal Palace 7 11 2 1 8 12 27 -15