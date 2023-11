Everton é penalizado na Premier League e perde 10 pontos na tabela por violar fair-play financeiro

A- A+

O Everton foi punido com a perda de dez pontos na Premier League devido à violação das regras de lucratividade e sustentabilidade da liga durante a temporada 2021/22. A decisão, anunciada nesta sexta-feira (17), resultou de uma comissão independente que impôs a punição imediata, levando o clube do 14º lugar para a 19ª posição, na zona de rebaixamento.

A Premier League apresentou uma queixa contra o Everton por violar as regras, alegando que as perdas do clube ultrapassaram o limite permitido de 105 milhões de libras esterlinas, atingindo 124,5 milhões de libras esterlinas. O Everton, recém-adquirido pela 777 Partners, que é dona da SAF do Vasco, criticou a sanção como "totalmente desproporcional e injusta", anunciando a intenção de recorrer.

As regras de rentabilidade e sustentabilidade estipulam que os clubes não podem ter prejuízos superiores a 105 milhões de libras esterlinas em três anos. No entanto, o Everton registrou perdas de 370 milhões de libras esterlinas entre 2018 e 2021.

A punição resultou na queda do Everton para a penúltima colocação da tabela, empatado com o Burnley. O clube expressou choque e desapontamento com a decisão, reafirmando sua colaboração transparente nas investigações e sua intenção de contestar a penalidade.

Leia abaixo a nota oficial do Everton sobre a situação:

"O Everton Football Club está chocado e desapontado com a decisão da Comissão da Premier League. O Clube acredita que a Comissão impôs uma sanção desportiva totalmente desproporcional e injusta. O Clube já comunicou a intenção de recorrer da decisão à Premier League. O processo de apelação começará agora e o caso do Clube será ouvido por um conselho de Apelação nomeado de acordo com as regras da Premier League no devido tempo. O Everton afirma que tem sido aberto e transparente nas informações que prestou à Premier League e que sempre respeitou a integridade do processo. O Clube não reconhece a conclusão de que não agiu com a máxima boa-fé e não entende que esta tenha sido uma alegação feita pela Premier League durante o curso do processo. Tanto a dureza como a severidade da sanção imposta pela Comissão não são um reflexo justo nem razoável das provas apresentadas. O Clube também irá monitorar com grande interesse as decisões tomadas em quaisquer outros casos relativos às Regras de Lucro e Sustentabilidade da Premier League”.

O Manchester City também enfrentou a comissão independente por supostas violações das regras financeiras, mas nenhum veredicto foi alcançado até o momento.



