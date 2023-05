Everton garante permanência, Leeds e Leicester são rebaixados; veja resultados da Premier League

A- A+

Com o título e as vagas na Liga dos Campeões já definidos, as atenções da última rodada do Campeonato Inglês, disputada neste domingo (28), estavam voltadas para a luta contra o rebaixamento, do qual o Everton se safou com uma vitória por 1 a 0 sobre o Bournemouth, enquanto Leeds e Leicester acabaram caindo para a segunda divisão.

Jogando em Goodison Park, os 'Toffees' conseguiram se manter na elite graças a um gol do malinês Abdoulaye Doucouré (57').

O resultado decretou a queda do Leicester (18º), que mesmo vencendo o West Ham por 2 a 1 não conseguiu escapar da degola.

Outro que acabou rebaixado foi o Leeds, que se despediu da Premier League sendo goleado pelo Tottenham por 4 a 1, com dois gols do atacante Harry Kane.

Esta vitória, no entanto, não ajudou os 'Spurs' a se classificarem para a Liga Conferência, já que o Aston Villa (7º) derrotou o Brighton (6º) por 2 a 1.

Na parte de cima da tabela, o já campeão Manchester City perdeu para o Brentford (9º) por 1 a 0, enquanto o vice-campeão Arsenal goleou o Wolverhampton (13º) por 5 a 0.

Por sua vez, o Manchester United garantiu a terceira colocação com uma vitória por 2 a 1 sobre o Fulham (10º), enquanto o Newcastle (4º) fechou sua grande temporada empatando fora de casa com o Chelsea (12º) em 1 a 1.

Também como visitante, o Liverpool (5º) abriu 2 a 0 contra o já rebaixado Southampton, que virou o placar e chegou a fazer 4 a 2 antes da reação dos 'Reds', que na reta final da partida marcaram mais dois para garantir o empate em 4 a 4.

Em duelo sem nada em jogo, Crystal Palace (11º) e Nottingham Forest (16º) empataram em 1 a 1.

Jogos da 38ª rodada do Campeonato Inglês e classificação final:

Domingo (28)

Aston Villa 2x1 Brighton

Brentford 1x0 Manchester City

Chelsea 1x1 Newcastle

Crystal Palace 1x1 Nottingham

Everton 1x0 Bournemouth

Leeds 1x4 Tottenham

Leicester 2x1 West Ham

Southampton 4x4 Liverpool

Manchester United 2x1 Fulham

Arsenal 5x0 Wolverhampton

