Futebol Evitar queda após 12 jogos sem vitórias? Sport se inspira no Ceará para buscar reação na Série A Apenas o Vozão, em 2018, se salvou do rebaixamento depois de não ganhar uma partida sequer nas primeiras 12 rodadas da competição

Mais uma estatística preocupante para o Sport na Série A do Campeonato Brasileiro. Com a derrota por 2x0 para o Juventude, no Alfredo Jaconi, o Leão chegou ao 12º jogo sem vitórias na competição. Sequência que se assemelha ao do Ceará, em 2018, e Coritiba, em 2023, que ficaram sem triunfos no mesmo período de tempo. O Coxa acabou rebaixado à Série B, mas o Vozão conseguiu escapar. Inspiração para os rubro-negros seguirem acreditando em uma recuperação na temporada.

Exemplo

Há sete anos, o Ceará não tinha vencido um jogo sequer até a 12ª rodada da Série A. No recorte, foram cinco empates e sete derrotas. Apenas cinco pontos em 36 disputados. Curiosamente, a primeira vitória veio justamente diante do Sport. Na 13ª rodada, os alvinegros ganharam por 1x0, no Presidente Vargas.

A reação do Ceará começou após a retomada do Brasileirão, que tinha sido paralisado por conta da disputa da Copa do Mundo. No fim do primeiro turno, o time ainda estava em penúltimo, com 16 pontos, mas já indicava uma recuperação.

Sob o comando do técnico Lisca, o Ceará escapou do rebaixamento ao terminar a Série A com 44 pontos, na 15ª posição. Desfecho bem diferente do caso paranaense que o Sport não quer repetir.

Coritiba

Em 2023, nos primeiros 12 jogos disputados, o Coritiba tinha apenas quatro empates e oito derrotas, com quatro pontos ganhos. Na lanterna, o Coxa não teve força para reagir. O time quebrou a sequência sem conquistas na 13ª rodada, perante o Goiás, por 2x1, no Serra Dourada. No fim, porém, o rebaixamento foi consumado ao encerrar o Brasileirão em último, com 24 pontos.

Ainda no recorte dos maiores jejuns de vitórias no início da Série A, uma dupla de catarinenses foi ainda pior. Em 2019, o Avaí só ganhou a primeira na 17ª rodada, por 1x0, contra o Fluminense, no Maracanã. A equipe foi rebaixada em último, com 20 pontos.

Dona da pior campanha da história dos pontos corridos, a Chapecoense caiu na lanterna, com apenas 15 pontos na Série A 2021. O clube passou o primeiro turno inteiro sem vencer, ganhando apenas na 20ª rodada, diante do RB Bragantino, por 2x1, no Nabi Abi Chedid.

E o Sport?

Com três pontos em 12 jogos, o Sport tem o pior início de Série A no recorte. Os rubro-negros, contudo, seguem otimistas em uma reação na temporada.

"Eu continuo acreditando, eu vim aqui para isso. O torcedor me conhece, sabe que eu vou lutar e trabalhar muito para que nós consigamos reverter toda essa situação. Fácil nós sabíamos que não seria, as coisas não vão acontecer como um passe de mágica. Os nossos problemas não irão desaparecer de um dia para o outro. O único caminho que a gente tem é o trabalho, procurar ajustes necessários para encontrar a melhor formação de equipe e modelo de jogo", disse o técnico Daniel Paulista.

