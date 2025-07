Ex-árbitro alemão revela como 'lia' simulações de Neymar: "Quanto mais dor, mais deixava seguir"

Um dos nomes mais respeitados da arbitragem internacional, o alemão Felix Brych falou sobre sua experiência apitando jogos de grandes estrelas do futebol mundial.

Em entrevista publicada na revista Focus, o ex-árbitro FIFA, que pendurou o apito neste ano após mais de duas décadas de carreira, revelou detalhes de como lidava com Neymar em campo — especialmente quando suspeitava de simulações do craque brasileiro.

— Era praticamente lendário e, com certeza, não era sem razão. Mas eu já estava habituado a ele — afirmou Brych, ao comentar o comportamento do camisa 10 da Seleção em campo.

Conhecido por seu estilo técnico e driblador, Neymar acumulou lances em que sofreu faltas duras, mas também episódios em que foi acusado de exagerar nas quedas. Para árbitros como Brych, diferenciar o que era real e o que era encenação nem sempre foi simples.

— Quanto mais contorcia a cara de dor, mais eu deixava o jogo seguir. Um futebolista que sofre com dores fortes fica imediatamente no chão, não se revira indefinidamente no gramado — explicou o alemão, detalhando seu critério de interpretação.