INGLATERRA Ex-árbitro da Premier League, David Coote vira entregador após escândalos com drogas e insultos Suspenso até 2026, inglês tenta reconstruir a vida após ser flagrado em vídeos polêmicos

O ex-árbitro da Premier League David Coote, de 42 anos, foi visto recentemente trabalhando como entregador de encomendas para a empresa Evri, na Inglaterra. A mudança de profissão aconteceu após uma série de escândalos que culminaram em sua demissão pela PGMOL (entidade responsável pelos árbitros na Inglaterra) em dezembro de 2024 e uma suspensão de 16 meses imposta pela UEFA, válida até junho de 2026.

De acordo com o jornal inglês The Sun, Coote teve sua carreira impactada após a divulgação de vídeos em que aparece fazendo comentários ofensivos sobre o então técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, além de ser flagrado consumindo cocaína durante a Eurocopa de 2024.

Ele também foi acusado de organizar uma festa regada a drogas enquanto atuava como árbitro em uma partida da Copa da Liga Inglesa. Em entrevista, Coote admitiu que o uso de drogas estava relacionado à pressão de esconder sua homossexualidade no ambiente "macho" do futebol profissional.

Apesar da queda, amigos próximos acreditam que Coote ainda pode retornar ao futebol no futuro, destacando sua experiência e conhecimento na arbitragem. Enquanto isso, ele participou recentemente da Maratona de Leeds para arrecadar fundos em apoio ao tio, diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA).

