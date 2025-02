Ex-astro da NBA que treina os Dallas Mavericks há 15 anos é preso por agredir a namorada com arma

A- A+

O treinador-assistente dos Dallas Mavericks Darrell Armstrong foi preso após agredir a namorada com uma arma e ameaçar atirar contra ela. O crime foi cometido durante uma briga do casal num apartamento em Dallas, no estado americano do Texas, reportaram vários veículos da imprensa local.

Policiais foram acionados para ir ao imóvel em que Armstrong estava discutindo com a namorada. De acordo com as investigações, em determinado momento do embate, o ex-jogador de basquete pegou uma pistola e atingiu a lateral do rosto da namorada com o armamento.

— Vou atirar em você — disse ele, segundo o relato da vítima.





O mandado de prisão obtido pela FOX 4 Dallas aponta que o desentendimento começou quando a namorada questionou o ex-atleta sobre uma mensagem de texto de outra mulher. A vítima teria relatado à polícia que Armstrong estava bebendo e falando ao telefone com outra pessoa quando agiu de forma agressiva. As autoridades locais afirmaram que viram uma marca na bochecha da mulher, abaixo do olho esquerdo.

Em nota obtida pelo canal FOX 4, o Dallas Mavericks afirmou estar ciente do caso envolvendo um funcionário seu, que foi suspenso até a conclusão das investigações.

"Levamos esse assunto a sério. O funcionário foi colocado em suspensão administrativa aguardando o resultado dos procedimentos legais. Este assunto está atualmente sob revisão pelas autoridades legais apropriadas. Devido a esse fato, permitiremos que o processo legal siga seu curso e nos absteremos de mais comentários enquanto os procedimentos estiverem em andamento", destaca o comunicado.

Veículos de imprensa de Dallas apontaram que Armstrong foi solto após pagar fiança de US$ 35 mil (R$ 200 mil, na cotação atual).

