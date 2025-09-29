Ex-atacante da seleção do Zaire, pai de Lukaku morre aos 58 anos
Jogador do Napoli prestou homenagem: "Sou eternamente grato"
Nesse domingo (28), morreu aos 58 anos Roger Lukaku, ex-atacante que defendeu a seleção do Zaire e era pai dos jogadores belgas Romelu Lukaku, atualmente no Napoli, e Jordan Lukaku.
Durante sua carreira, Roger defendeu clubes belgas na maior parte de sua carreira, como Oostende, Mechelen e Germinal Ekeren, e se aposentou em 2006.
Nascido no Zaire — antigo nome da atual República Democrática do Congo — em 1967, ele também defendeu a seleção do país nos anos 1990, tendo disputado a Copa Africana das Nações de 1994 e 1996.
Através do Instagram, Romelu Lukaku prestou uma homenagem ao pai com uma foto de sua infância:
"Obrigado por me ensinar tudo o que sei. Sou eternamente grato. A vida nunca mais será a mesma. Me protegendo e guiando como ninguém mais poderia. Eu não serei o mesmo. A dor e as lágrimas estão fluindo intensamente. Mas Deus me dará forças para me recompor", escreveu o atacante.