OMAR BRAVO Ex-atacante da seleção mexicana é preso por suspeita de abuso sexual infantil Maior artilheiro da história do Guadalajara e ídolo da seleção mexicana, ex-atacante de 45 anos é investigado por abusar de uma adolescente

O ex-jogador Omar Bravo, um dos maiores nomes do futebol mexicano, foi preso em Zapopan, no estado de Jalisco, sob suspeita de abuso sexual infantil. Segundo o Ministério Público local, o ex-atacante de 45 anos teria abusado de uma adolescente em diversas ocasiões nos últimos meses.

De acordo com o jornal inglês Daily Mail, as autoridades afirmaram em comunicado que há temor de que Bravo possa ter “cometido atos semelhantes antes”, e que a investigação continua em andamento.

O ex-atleta foi detido durante uma operação policial e deve comparecer ao tribunal nos próximos dias. Um advogado de Bravo foi notificado e poderá acompanhá-lo durante o processo.

Ídolo do Guadalajara, Bravo é o maior artilheiro da história do clube, com 156 gols em 400 partidas disputadas. O atacante iniciou a carreira no Chivas em 2001 e representou a seleção mexicana em 66 jogos, marcando 15 gols entre 2003 e 2013. Ele participou da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, e das Olimpíadas de Atenas, em 2004.

Após deixar o futebol mexicano, teve passagens pelos Estados Unidos, onde atuou por Sporting Kansas City, North Carolina, Phoenix Rising e Arizona Monsoon. Bravo se aposentou dos gramados em 2020 e chegou a comandar brevemente o Arizona Monsoon no ano passado.

O ex-jogador foi visto pela última vez em evento público no Hall da Fama do Futebol Mundial, em León, em 2024. Até o momento, ele não se pronunciou sobre as acusações.

