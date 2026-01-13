A- A+

POLÍCIA INVESTIGA Ex-atleta olímpico húngaro Miklós Dudás é encontrado morto em Budapeste Autópsia identificou lesões que podem levar à abertura de processo criminal

O ex-canoísta húngaro Miklós Dudás, que competiu nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, foi encontrado morto em seu apartamento em Budapeste, aos 34 anos. As autoridades abriram investigação após a autópsia apontar ferimentos que podem ter relevância criminal.

De acordo com o The Sun, inicialmente, a polícia havia informado que não havia indícios de crime. No entanto, novas informações levaram à reavaliação do caso. Peritos identificaram lesões durante o exame post-mortem que, segundo as autoridades, exigem aprofundamento das apurações.

Dudás, ex-campeão mundial da canoagem de velocidade, foi encontrado sem vida na última segunda-feira. A polícia húngara não detalhou a natureza das lesões nem indicou suspeitos até o momento.

Um funcionário do prédio onde o atleta morava relatou à polícia ter visto Dudás sangrando na escadaria do edifício dois dias antes da morte. Segundo o depoimento, o ex-atleta apresentava sangramento na cabeça e parecia desorientado. Questionado sobre o ocorrido, teria afirmado que havia caído, antes de retornar ao apartamento.

O trabalhador foi intimado a prestar depoimento como parte das diligências. As autoridades investigam se outras pessoas podem ter estado envolvidas nos momentos que antecederam a morte.

