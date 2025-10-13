A- A+

Evento Ex-atletas de basquete em Pernambuco realizam encontro anual no Clube Português A 7ª edição do Encontro Anual dos Ex-Atletas de Basquete dos Colégios, Universidades e Clubes Sociais Desportivos de Pernambuco ocorre no dia 2 de novembro

A 7ª edição do Encontro Anual dos Ex-Atletas de Basquete dos Colégios, Universidades e Clubes Sociais Desportivos de Pernambuco ocorre no dia 2 de novembro, das 12h às 19h, no Clube Português do Recife, localizado no bairro das Graças, Zona Norte da capital pernambucana.

O evento, liderado pelo professor Fernando Viana, resgata a trajetória de atletas que representaram o basquete pernambucano com o objetivo de celebrar os feitos do passado, além de servir como exemplo e incentivo para a nova geração de atletas, técnicos e dirigentes no estado.

A comissão organizadora do encontro conta com as participações de Graça Ferreira, Nivea Boeckmann, Margarida Lobo, Nara Spencer, Silvia Ferreira Lima, Ana Haig, Katya Gadelha, Clara Elizabeth Boeckmann e Paulo Parisi.

Marcelo Simões, que também participa da organização do encontro, destacou a importância do evento para o cenário do basquete pernambucano.

“O encontro foi criado com a finalidade de congregar todos os ex-atletas de uma geração vencedora de Pernambuco, que foi de meados dos anos 1960 até o início dos anos 1980. Tivemos muitos campeões, muita gente na seleção brasileira, ou seja, atletas notáveis. E esse pessoal voltou a se reunir através desse encontro no [Clube] Português”, afirmou.

Segundo Marcelo Simões, a reunião de atletas que marcaram história no basquete pernambucano também tem o objetivo de incentivar uma retomada desse período, em que Pernambuco muitas vezes superava o Rio de Janeiro e só ficava atrás de São Paulo.

"Dar exemplo à nova geração. Despertar a sociedade, o governo, as escolas e os clubes, principalmente, para despertar esse movimento do basquete. Eu acho que tudo isso é importante”, ressaltou.

Atividades da edição

A edição deste ano promoverá uma série de atividades para os participantes. A mais especial é uma homenagem especial com placa ao ex-atleta campeão e fundador do encontro, Nubio Vidal Gomes.

Os atletas campeões seniores 75+, Otávio Rosa Borges e Raul Siqueira, vão receber um diploma do grupo.

Os participantes vão concorrer a sorteios de brindes, além de fotos e cirandas na quadra de basquete do clube.

A apresentação musical será conduzida pelo artista Nego Thor, com repertório de samba clássico, samba raiz, frevo e as “canjas” presentes.

A entrada no evento custa R$ 30,00, que permitirá a utilização dos serviços do Bar e Restaurante Barcelos, ao lado da quadra de basquete. O pagamento deve ser feito no dia do encontro.

Veja também