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Segurança no esporte Ex-atletas e especialistas debatem estratégias de prevenção à violência durante Fórum Esporte Seguro A 3ª edição do fórum organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) ocorreu na última quinta-feira (6), no Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO - No 3º Fórum Esporte Seguro, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) debateu estratégias e para a construção de um ambiente esportivo cada vez mais seguro para os atletas brasileiros.

O evento foi realizado na última quinta-feira (6), no Hotel Hilton Copacabana, no Rio de Janeiro.

A edição deste ano teve como tema “Esporte Seguro é para Todos” com a presença de atletas, ex-atletas, treinadores, gestores, especialistas e profissionais da saúde.

Dividida em quatro palestras e quatro mesas-redondas, o evento abordou a necessidade de um ambiente seguro no esporte brasileiro a partir de diferentes perspectivas. Dos atletas, das organizações, das lideranças e em relação à saúde.

Na abertura do evento, o presidente do COB, Marco Antônio La Porta, destacou a importância de valorizar o desenvolvimento de ambientes seguros no esporte.

“Esse é um tema que temos muito cuidado em tratar. Quando a gente chama as pessoas para praticar esporte, o atleta precisa que aquele ambiente seja um ambiente acolhedor e seguro”, disse.

O presidente também que a exigência no alto nível é necessária, mas deve ser feita de forma respeitosa.

“Nós entendemos que na formação de um atleta ele precisa ser estimulado e cobrado. Precisamos tirar o atleta da zona de conforto. Todos os atletas olímpicos, em algum momento, abriram mão da sua zona de conforto. Mas essa exigência precisa ser num ambiente de respeito. Esse é o nosso grande desafio. Tornar um ambiente seguro, mas não permissivo”, completou.

A primeira palestra do evento foi conduzida pela ex-nadadora pernambucana Joanna Maranhão com o tema “O Atleta no Centro do Esporte Seguro”.

Atual coordenadora de networking da Sport & Rights Alliance, Joanna abordou o protagonismo dos atletas para denunciar casos de violências e abusos.

“Silêncio não é mais uma opção. Algumas pessoas vão preferir não falar, e elas têm direito de não falar sobre [questões de abusos]. Mas aqueles que querem falar, vão falar. E isso não é manchar a reputação do esporte. Eu acho que a gente quer justamente que o esporte atinja o seu potencial máximo”, afirmou a pesquisadora.

Depois da palestra, a mesa-redonda teve participação de Daiane dos Santos, Fernanda Nunes e Mariany Nonaka.

Atuação psicológica

Um dos principais temas desenvolvidos durante o evento é sobre a relação de pressionar os atletas dentro de um ambiente respeitoso.

A psicóloga esportiva do COB, Aline Wolff, avaliou como a psicologia pode auxiliar atletas de alto rendimento que chegam ao esporte numa vivência de mundo diferente dos treinadores.

“O mundo está passando por uma mudança grande de perspectiva. Então, a psicologia tem um papel fundamental de dar condição para que essa pessoa tenha robustez, autoconhecimento, autorregulação e estrutura para dar conta de todo o processo que envolve”, disse. No momento seguinte à palestra, a psicóloga participou da mesa redonda “mentalidade do alto rendimento e o desafio dos treinadores na transição das gerações” com o treinador de judô, Ney Wilson, o treinador de boxe, Mateus Alves.

Também participaram do evento a vice-presidente de auditoria e compliance do SafeSport, Hannah Hinton; a ex-jogadora de handebol, Duda Amorim.

A última mesa foi composta por pela professora clínica da McMaster University, Margo Mountjoy; pelo médico do esporte, André Pedrinelli; e pelo pesquisador da Sport & Rights Alliance, Lucas Machado.

*O repórter viajou a convite do COB

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