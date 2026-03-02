A- A+

MUNDO Ex-Barcelona, Munir foge do Irã após ataques e deixa país por terra: "Não dá para relaxar" Atacante do Esteghlal escapou por terra até a Turquia após fechamento do espaço aéreo

O que seria um fim de semana comum em Teerã se transformou em uma operação de sobrevivência para o atacante Munir El Haddadi. O ex-jogador do FC Barcelona deixou o Irã após ficar preso no país em meio aos bombardeios atribuídos a Israel e aos Estados Unidos.

Atualmente no Esteghlal FC, Munir tentava embarcar para Dubai ao lado do espanhol Iván Sánchez, que atua no Sepahan SC. A decolagem, porém, foi cancelada minutos antes do voo.

— Dez minutos depois, nos fizeram sair do avião porque o espaço aéreo havia sido fechado — relatou Sánchez à rádio espanhola Cadena Ser.

Com o espaço aéreo iraniano totalmente fechado, a alternativa foi cruzar o país por estrada até a fronteira com a Turquia. A viagem durou cerca de 16 horas.

Durante o trajeto, os jogadores disseram ter visto mísseis no céu sendo interceptados pelas defesas iranianas.

— Conseguimos ver alguns mísseis caindo no céu — afirmou Sánchez já no aeroporto de Istambul.

Munir descreveu o clima de tensão:

— Não dá para relaxar, não dá para dormir. Eu estava desesperado. Você fica o tempo todo olhando para os carros.

Sem acesso à internet durante boa parte da travessia, as famílias na Espanha passaram horas sem notícias. Segundo os atletas, a angústia dos parentes foi ainda maior do que o medo enfrentado na estrada.

Revelado em La Masía e tratado como sucessor de grandes nomes do clube catalão, Munir marcou 12 gols em 56 partidas pelo Barcelona e conquistou títulos ao lado de Lionel Messi. Sem se firmar na elite europeia, encontrou no futebol iraniano uma nova etapa da carreira.

