Ex-Barcelona passa por cirurgia após sofrer perfuração intestinal em choque durante jogo de La Liga

O goleiro holandês do Las Palmas, Jasper Cillessen, que foi substituído na segunda-feira na partida da liga contra o Celta (1-1) após uma forte colisão com o atacante Borja Iglesias, teve de passar por uma cirurgia de emergência nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, informou o clube das Ilhas Canárias.

"Nosso goleiro Jasper Cillessen passou por uma cirurgia bem-sucedida para uma perfuração do intestino delgado. O procedimento foi realizado por laparoscopia", anunciou o clube em um comunicado.

Cillessen llega al hospital tras su choque con Borja Iglesias.



El futbolista tiene perforado el intestino.



Após a realização de exames e análises, os serviços médicos dos Amarelos, bem como a equipe médica do hospital galego onde estava internado, decidiram operar o goleiro, ex-Barcelona e Valencia.

O Celta, por sua vez, desejou boa sorte ao jogador em uma mensagem publicada nas redes sociais: "Enviamos toda a nossa força a Cillessen para sua rápida recuperação".





O Las Palmas não especificou em seu comunicado por quanto tempo o jogador de 35 anos, que também jogou pelo Ajax e tem 65 partidas pela seleção holandesa, ficará afastado do futebol.

O incidente ocorreu no meio do primeiro tempo da partida, no estádio Balaídos, em Vigo, quando Iglesias, em meio a uma disputa pela bola, atingiu Cillessen com os joelhos, na região abdominal.

O goleiro relatou ter sentido muita dor e teve que ser retirado do campo em uma maca, sendo substituído aos 27 minutos pelo croata Dinko Horkas. A partida terminou empatada em 1 a 1.

