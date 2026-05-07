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FUTEBOL

Ex-Bayern e campeão da Champions, zagueiro decide parar de jogar aos 30 anos

Defensor alemão revelou bastidores emocionantes após suspeita de nova lesão grave

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Niklas Süle irá encerrar a carreira ao fim da atual temporada da BundesligaNiklas Süle irá encerrar a carreira ao fim da atual temporada da Bundesliga - Foto: DeFodi Images / Getty

O zagueiro Niklas Süle anunciou que vai encerrar a carreira ao fim da atual temporada da Bundesliga. Aos 30 anos, o defensor do Borussia Dortmund revelou que o desgaste físico provocado pelas sucessivas lesões graves foi determinante para a decisão de pendurar as chuteiras precocemente.

Em participação no podcast Spielmacher, o jogador contou que viveu um momento decisivo após a partida contra o TSG Hoffenheim, em abril. Segundo Süle, a suspeita de uma nova ruptura no ligamento cruzado o fez refletir imediatamente sobre o futuro fora dos gramados.

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— Quando o médico fez o teste e olhou para o fisioterapeuta abanando a cabeça, fui para o banho e chorei por dez minutos. Pensei: “acabou”. Quando descobri no dia seguinte que não era uma ruptura, ficou claro para mim que tudo tinha terminado — afirmou.

O defensor explicou que o receio de enfrentar uma terceira lesão grave no joelho pesou diretamente na escolha.

— Não conseguia imaginar aproveitar a vida depois do futebol sabendo que poderia passar novamente por tudo isso. Quero poder viajar, ficar com os meus filhos e viver sem esse medo constante — completou.

Na atual temporada, Süle disputou apenas 12 partidas pelo Borussia Dortmund e contribuiu com uma assistência. Contratado pelo clube em 2022, acumulou 109 jogos com a camisa aurinegra.

Niklas Süle, atleta do Borussia Dortmund. Foto: Getty Images.

Revelado pelo TSG Hoffenheim, o zagueiro viveu o auge da carreira no FC Bayern Munich, equipe pela qual atuou entre 2017 e 2022. No período, conquistou cinco títulos da Bundesliga, duas Copas da Alemanha e a UEFA Champions League, além de Mundial de Clubes e Supercopa da UEFA.

Pela seleção da Alemanha, Süle disputou 49 partidas e marcou um gol. O defensor participou de grandes ciclos da equipe alemã, mas viu a carreira ser interrompida por sucessivos problemas físicos justamente no momento em que ainda poderia atuar em alto nível no futebol europeu.

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