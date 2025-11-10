A- A+

Racismo Ex-Bola de Ouro, Weah diz em painel da Fifa querer livrar futebol de 'doença' do racismo George Weah lidera o Painel da Voz dos Jogadores, que é composto por 16 lendas do esporte. O grupo é totalmente comprometido para acabar com o racismo no futebol mundial

O ex-atacante George Weah fez um apelo para acabar com o racismo no futebol. O ex-atleta realizou a declaração durante sessão de dois dias do Painel da Voz dos Jogadores (PVP) da Fifa, em Rabat, no Marrocos.

George Weah, ex-presidente da República da Libéria, lidera o Painel da Voz dos Jogadores, que é composto por 16 lendas do esporte. O grupo é totalmente comprometido para acabar com o racismo no futebol mundial.



"O que vim fazer aqui é para que o mundo saiba que não há necessidade de racismo. Devemos desfrutar do jogo bonito, caminhar juntos no estádio, cantar juntos e, quando somos derrotados, tentamos novamente. É disso que se trata o jogo, aproveitem", afirmou o ex-atacante da seleção da Libéria.



"Acho que o importante é esquecermos de xingar uns aos outros, nos abraçarmos e fazermos amigos. É disso que o mundo se trata. Guerra não é boa coisa. O racismo é uma doença. Não podemos continuar a tolerar o racismo nos espaços públicos, especialmente em campo, onde todos deveriam estar trabalhando juntos, se divertindo juntos. Divirtam-se, aproveitem o que o jogo tem de bom", prosseguiu Weah.

O evento da Fifa foi presidido por George Weah e contou com a presença do mandatário da entidade, Gianni Infantino. O Secretário Geral da Fifa, Mattias Grafström, a Diretora de Futebol, Jill Ellis, e o Vice-Diretor de Associações Membros, Gelson Fernandes, juntamente com outros membros da Administração da Fifa, também estiveram presentes no Marrocos.



"Quero agradecer ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, por me colocar nesta equipe. Acho importante para o papel que exerço na sociedade. Como ex-jogador de futebol e ex-líder da República da Libéria, minha voz é crucial porque joguei, vivenciei o racismo durante a minha carreira. Então, acho que sou um dos jogadores que estaria em posição de dizer 'não' ao racismo", disse Weah.



"A causa que nos reúne aqui é definitivamente a causa mais importante pela qual precisamos lutar e atacar da maneira certa. E só podemos fazer isso se trabalharmos todos juntos, só em equipe podemos vencer", acrescentou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.



George Weah vestiu na carreira as camisas de Monaco, PSG, Milan, Chelsea, Manchester City e Olympique de Marselha. Ele conquistou o prêmio de Melhor do Mundo da Fifa e a Bola de Ouro no ano de 1995.

Veja também