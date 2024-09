A- A+

futebol Ex-Botafogo, técnico português Luís Castro é demitido do Al-Nassr Castro, de 63 anos, chegou ao Al-Nassr em julho do ano passado, e é o terceiro técnico a passar pelo clube saudita desde a contratação de Cristiano Ronaldo

O Al-Nassr anunciou nesta terça-feira (17) a demissão do técnico português Luís Castro, que treinou o Botafogo no ano passado, um dia depois de um decepcionante empate na primeira rodada da Champions League Elite, principal competição de clubes da Ásia.

Na segunda-feira, o Al-Nassr empatou em 1 a 1 com o Al-Shorta do Iraque e agravou o início irregular da equipe do astro português Cristiano Ronaldo.

"O Al-Nassr confirma que o técnico Luís Castro deixou o clube", informou a equipe em um comunicado no X.

"Todos no Al-Nassr querem agradecer a Luís e sua comissão técnica por sua dedicação durante os últimos 14 meses, desejando a eles boa sorte no futuro".

Castro, de 63 anos, chegou ao Al-Nassr em julho do ano passado, depois de deixar o Botafogo, e é o terceiro técnico a passar pelo clube saudita desde a contratação de Cristiano Ronaldo, no início de 2023.

Símbolo do desenvolvimento do futebol na Arábia Saudita, 'CR7' ainda não conseguiu conquistar a liga do país, e seu único título foi a Copa dos Campeões Árabes no ano passado.

O Al-Nassr, que terminou a última edição do Campeonato Saudita em segundo, tem dois empates em três rodadas no início da nova temporada.

