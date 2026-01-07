Qua, 07 de Janeiro

FUTEBOL

Ex-Botafogo, Thiago Almada pode ser negociado pelo Atlético de Madrid por falta de espaço no elenco

Argentino é apontado como o jogador com menos minutos em campo no atual grupo

Thiago Almada chega ao Atlético de Madrid com contrato até 2030Thiago Almada chega ao Atlético de Madrid com contrato até 2030 - Foto: Divulgação/Atlético de Madrid

Com margem praticamente zerada para reforços, o Atlético de Madrid entrou em 2026 pressionado por limitações financeiras e com poucas alternativas no mercado. Segundo informações do jornalista Pedro Fullana, da Cadena SER, o clube só poderá contratar caso consiga antes negociar saídas do elenco.

Mesmo com as partidas de Carlos Martín e Javi Galán, o impacto na folha salarial foi considerado irrelevante. — São salários muito baixos. Se ninguém sair, ninguém entra. O clube já hipotecou praticamente todo o espaço salarial no último verão — explicou Fullana.

Nesse cenário, o nome que passou a concentrar atenções internas foi o do argentino Thiago Almada. O meia-atacante é apontado como o jogador com menos minutos em campo no atual elenco e atua justamente em um setor considerado congestionado pelo corpo técnico.
 

— O foco se colocou em Almada porque é quem menos está jogando. Por esse flanco há overbooking. Ele foi colocado no mercado, mas até agora não chegou nenhuma oferta — afirmou o jornalista.

Antes de chegar à Europa, Almada teve passagem marcante pelo Botafogo, onde foi protagonista técnico, decisivo em jogos grandes e rapidamente se tornou um dos principais nomes do elenco. Ele deixou o alvinegro em julho de 2027 por R$ 258 milhões.

