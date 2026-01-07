Ex-Botafogo, Thiago Almada pode ser negociado pelo Atlético de Madrid por falta de espaço no elenco
Argentino é apontado como o jogador com menos minutos em campo no atual grupo
Com margem praticamente zerada para reforços, o Atlético de Madrid entrou em 2026 pressionado por limitações financeiras e com poucas alternativas no mercado. Segundo informações do jornalista Pedro Fullana, da Cadena SER, o clube só poderá contratar caso consiga antes negociar saídas do elenco.
Mesmo com as partidas de Carlos Martín e Javi Galán, o impacto na folha salarial foi considerado irrelevante. — São salários muito baixos. Se ninguém sair, ninguém entra. O clube já hipotecou praticamente todo o espaço salarial no último verão — explicou Fullana.
Nesse cenário, o nome que passou a concentrar atenções internas foi o do argentino Thiago Almada. O meia-atacante é apontado como o jogador com menos minutos em campo no atual elenco e atua justamente em um setor considerado congestionado pelo corpo técnico.
— O foco se colocou em Almada porque é quem menos está jogando. Por esse flanco há overbooking. Ele foi colocado no mercado, mas até agora não chegou nenhuma oferta — afirmou o jornalista.
Antes de chegar à Europa, Almada teve passagem marcante pelo Botafogo, onde foi protagonista técnico, decisivo em jogos grandes e rapidamente se tornou um dos principais nomes do elenco. Ele deixou o alvinegro em julho de 2027 por R$ 258 milhões.