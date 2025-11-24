A- A+

Luto Ex-boxeador olímpico morre aos 39 anos após batalha contra câncer de pele nos EUA Vanes Martirosyan representou os EUA nos Jogos de Atenas em 2004 e enfrentou Gennady Golovkin na carreira profissional

O ex-boxeador americano Vanes Martirosyan, que representou os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, morreu aos 39 anos após uma batalha de dois anos contra um câncer de pele. A morte foi confirmada por sua família por meio de um comunicado emocionado divulgado nas redes sociais neste domingo (23).

De acordo com o jornal inglês Daily Mail, Martirosyan nasceu na Armênia, mas mudou-se ainda criança para Glendale, na Califórnia, onde iniciou no boxe aos sete anos, influenciado pelo pai. Aos 18, conquistou vaga na Olimpíada em Atenas, competindo na categoria meio-médio.

Já como profissional, enfrentou nomes de peso, como Gennady Golovkin, em 2018 — luta em que foi nocauteado no segundo round, após substituir Canelo Álvarez com apenas três semanas de preparação.

"Hoje nossos corações estão despedaçados. Estamos perdendo um homem incrível — um marido amoroso, um pai dedicado, uma alma bondosa”, escreveu a família. “O vazio que ele deixa é algo que sentiremos para sempre."

Em outubro de 2024, Martirosyan havia concedido uma entrevista emocionante ao Boxing Scene, na qual detalhou a gravidade da doença:

— Nas lutas, temos proteção: médico, ambulância, árbitro. Com o câncer, não temos nenhuma proteção. Não tenho controle sobre isso.

Treinado por Freddie Roach, Martirosyan se profissionalizou aos 20 anos e somou vitórias importantes ao longo da carreira. Ele deixa a esposa e dois filhos, Andrew e Arianna.

A família pediu orações:

— Nós o amamos muito. Acreditamos que ele está indo para um lugar de paz, sem dor nem sofrimento.

O ex-lutador também havia perdido o irmão mais velho, morto aos 40 anos após um ataque cardíaco, fato que o marcou profundamente:

— Disse aos meus pais que não quero ser o próximo a ser enterrado ao lado dele.

Veja também