Atletismo Ex-campeã olímpica, Yelena Isinbayeva é expulsa do comitê central do partido de Putin Imprensa internacional acredita que o motivo da expulsão tenha sido o não apoio explícito da ex-atleta à guerra na Ucrânia.

A bicampeã olímpica de salto com vara Yelena Isinbayeva foi expulsa da Frente Popular Unida (FPU) da Rússia nesta quinta-feira. A FPU é um movimento criado por iniciativa do presidente russo, Vladimir Putin, para reunir organizações sócio-políticas que o apoiam.

De acordo com a agência de notícias Tass, o motivo oficial da expulsão foi "sua não participação nos trabalhos da Frente Popular e da sede central do movimento". No entanto, a imprensa internacional afirma que a razão foi o não apoio explícito da ex-atleta à guerra na Ucrânia.

Isinbayeva vinha recebendo críticas desde a semana passada, quando negou ter vínculo com o exército russo apesar de pertencer ao CSKA (Clube Central de Esportes do Exército, em português), o principal clube militar.

