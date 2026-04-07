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JUSTIÇA

Ex-campeão da WWE, Alberto Del Rio é preso no México sob suspeita de agressão à esposa

Lutador, que já fez história na WWE, foi detido em San Luis Potosí após denúncia; caso ganhou repercussão nas redes sociais

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Ex-campeão da WWE, Alberto Del Rio é preso no México sob suspeita de agressão à esposaEx-campeão da WWE, Alberto Del Rio é preso no México sob suspeita de agressão à esposa - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ex-campeão da WWE Alberto Del Rio foi detido no México sob suspeita de violência doméstica contra a própria esposa. O caso, que veio à tona após publicações do TMZ, viralizou nas redes sociais nos últimos dias.

Segundo relatos divulgados nesta segunda-feira (6), o lutador, de 48 anos, cujo nome verdadeiro é Alberto Rodriguez, foi preso em San Luis Potosí após a companheira acionar o serviço de emergência e denunciar agressões físicas. Uma suposta foto policial também passou a circular online, ampliando a repercussão do episódio.

Confira:

Denúncia e histórico
De acordo com as informações, a detenção ocorreu após a vítima formalizar queixa às autoridades, acusando o ex-tetracampeão mundial da WWE de agressão. Até o momento, não há detalhes oficiais sobre eventuais medidas judiciais posteriores.

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Esta não é a primeira vez que Del Rio enfrenta problemas com a Justiça. Em 2021, ele chegou a ser acusado de agressão sexual e sequestro, mas o caso foi arquivado após o desaparecimento de uma testemunha antes do julgamento.

Assista:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por La Saga (@lasagaofficial)

Carreira de destaque
Alberto Del Rio assinou com a WWE em 2009 e rapidamente ganhou notoriedade. Em 2011, entrou para a história ao conquistar simultaneamente o Campeonato da WWE e o Campeonato Mundial de Pesos-Pesados, tornando-se o primeiro mexicano a alcançar tal feito.

No mesmo ano, venceu dois dos principais eventos da luta livre profissional: o Royal Rumble e o Money in the Bank, sendo o único atleta a triunfar em ambas as competições na mesma temporada.

Após deixar a WWE em 2014, o lutador seguiu carreira em outras promoções, incluindo a AAA, sob o nome de Alberto El Patrón. Em 2025, no entanto, a WWE optou por não renovar seu vínculo com a organização mexicana após adquirir a empresa, mesmo com Del Rio sendo o então campeão principal.

O caso segue em apuração pelas autoridades mexicanas.

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