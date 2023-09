A- A+

MMA Ex-campeão do UFC, Israel Adesanya se declara culpado por dirigir alcoolizado O lutador pode pegar três meses de prisão. Através de comunicado, o nigeriano pediu desculpas à comunidade, à família e à equipe

O ex-campeão do peso-médio do Ultimate Fighting Championship (UFC) Israel Adesanya foi parado por policiais em sua cidade natal, Auckland, Nova Zelândia, em 19 de agosto, após um jantar com seus amigos.

Segundo o The Sun, foi constatado que Adesanya continha 87 miligramas de álcool por 100 mililitros de sangue – 37 mg acima do limite legal.

O Kiwi nascido na Nigéria compareceu ao Tribunal Distrital de Auckland nesta segunda-feira (25) e declarou-se culpado da acusação, que acarreta pena máxima de três meses de prisão ou multa de 2.189 libras esterlinas (aproximadamente R$ 13,2 mil na cotação atual).

Ele disse em comunicado: “Quero pedir desculpas à comunidade, à minha família e à minha equipe pela decisão que tomei de sentar ao volante depois de beber no jantar.

"Fui parado e fiz um exame de sangue comprobatório – a leitura foi de 87 miligramas de álcool por 100 mililitros de sangue".

Adesanya, 34 anos, não apresentou desculpas, dizendo: “Estou decepcionado com minha decisão de dirigir.

"Sei que as pessoas podem me seguir e quero que saibam que não acho que esse comportamento seja aceitável".

A prisão de Adesanya por dirigir alcoolizado ocorreu apenas três semanas antes de seu segundo reinado como campeão dos médios chegar a um final espetacular.

A estrela do City Kickboxing sofreu uma surpreendente derrota por decisão unânime para o azarão Sean Strickland por 7/1 no UFC 293 no início deste mês.



