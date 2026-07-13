Ex-Chelsea, Joe Cole provoca Messi antes da semifinal contra Argentina: "Vamos mandá-lo dormir"

A- A+

A poucas horas da semifinal entre Inglaterra e Argentina, válida pela Copa do Mundo, o ex-meia Joe Cole elevou o tom da rivalidade e demonstrou confiança na classificação inglesa.



Em participação no podcast The Rest Is Football, o ex-jogador afirmou que acredita em uma vitória sobre Lionel Messi e companhia e disse que a velocidade da equipe comandada por Thomas Tuchel será decisiva.





"Vamos mandá-lo (Messi) dormir, vamos chegar à final da Copa do Mundo. Temos velocidade demais para as forças da Argentina, vamos vencê-los. Sinto isso nos meus ossos", declarou.



Cole sabe bem o peso que uma semifinal de Copa do Mundo representa para a Inglaterra. Revelado pelo West Ham e destaque do Chelsea, ele foi considerado um dos jogadores mais talentosos da chamada "geração dourada" inglesa, que chegou ao Mundial de 2006 cercada por enorme expectativa.



A equipe reunia nomes como Frank Lampard, Steven Gerrard, David Beckham, Wayne Rooney, Michael Owen, John Terry, Rio Ferdinand e Ashley Cole, além do próprio Joe Cole, sob o comando do técnico sueco Sven-Göran Eriksson.



Apesar do elenco estrelado, a Inglaterra voltou a decepcionar em campo e acabou eliminada por Portugal nas quartas de final, após empate sem gols e derrota nos pênaltis. Na ocasião, Cristiano Ronaldo esteve entre os protagonistas da classificação portuguesa.

Harry Kane e Jude Bellingham celebrando a vitória da Inglaterra. Foto: Carl de Souza / AFP

Agora, duas décadas depois, a seleção inglesa volta a sonhar alto. Embalada pela campanha de Jude Bellingham e Harry Kane, a equipe disputará sua primeira semifinal de Copa do Mundo desde 2018 e tentará alcançar uma decisão inédita desde o título conquistado em 1966.



Do outro lado estará uma Argentina que defende a condição de atual campeã mundial e chega embalada por mais uma classificação em mata-mata, embora tenha encontrado dificuldades diante de Cabo Verde, Egito e Suíça.

Messi é enaltecido por jogadores após classificação heroica da Argentina na Copa. Foto: Thomas Coex / AFP



Argentina e Inglaterra se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. O vencedor disputará a final da Copa do Mundo contra França ou Espanha.

Veja também