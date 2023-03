A- A+

Polícia Ex de Dani Alves após visita: "Não perguntei sobre diferentes versões porque ele é inocente" Dinorah Santana esteve neste domingo no presídio Can Brians 2, em Barcelona, onde o lateral brasileiro está detido por suspeita de estupro contra uma jovem de 23 anos

Dinorah Santana, primeira mulher de Daniel Alves e mãe de seus dois filhos, visitou o atleta que está preso em Barcelona por suspeita de estupro contra uma jovem de 23 anos. A ex-companheira do brasileiro falou com jornalistas na saída do presídio Can Brians 2, neste domingo. Ela afirmou que não questionou o lateral a respeito das suas diferentes versões para o que aconteceu na boate Sutton, em 30 de dezembro do ano passado, pois acredita que o jogador é inocente.

— Eu não perguntei das versões porque sabemos que ele é inocente e em breve isso se demonstrará. Não há questionamentos em relação a isso — disse Dinorah.

Durante a visita, Daniel Alves e a ex-mulher basicamente conversaram sobre os filhos, segundo o relato de Dinorah.

— Ele perguntou pelos filhos, conversamos sobre os estudos dos filhos — afirmou. — Eu e seus filhos acreditamos nele e cremos em sua inocência — disse Dinorah em outro trecho.

A ex-mulher de Daniel Alves também contou que ela e seus filhos vem sofrendo com a situação enfrentada pelo lateral brasileiro.

— É complicada a situação para eles. Também é preciso levar em conta que Dani tem família e filhos e muitas vezes nem tudo que se fala é verdade, e isso pesa muito na vida das crianças. E eu sou mãe, e quando seus filhos sofrem, uma mãe sofre também — disse.

Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro em Barcelona acusado de estuprar uma mulher em uma boate no final de 2022. A juíza do caso já afirmou que acredita haver "indícios suficientes" de que houve um estupro. Entre as provas que pesam contra o Daniel Alves, há o resultado de um teste de DNA que comprova sêmen do atleta na roupa da vítima, além de impressões digitais no banheiro do local.

Mudança de versão

Na primeira versão, Daniel Alves disse que estava na boate, mas não conhecia a vítima. Depois que a imprensa espanhola noticiou o caso, publicou o resultado de exames e laudos médicos, e verificou imagens de câmeras de segurança, o atleta admitiu que conhecia a acusadora.

Depois o brasileiro assumiu ter feito sexo com a jovem, mas o ato teria sido consensual. A princípio, ela teria praticado sexo oral nele, segundo a versão de Daniel Alves. Posteriormente, o jogador admitiu que houve penetração vaginal.

Em 17 de fevereiro, Daniel Alves teria dito para sua mulher, a modelo Joana Sanz, que não se lembra de nada do que aconteceu na boate Sutton. O jogador alegou que estava embriagado na noite em que esteve na casa noturna, quando teria violentado uma jovem de 23 anos dentro do banheiro da área VIP.

De acordo com a rede de televisão Telecinco, o brasileiro telefonou duas vezes para Joana Sanz antes de ela tê-lo visitado no presídio. Em ambas ocasiões, ele teria afirmado não guardar qualquer recordação da noite de 30 de dezembro do ano passado porque estava bêbado. Daniel Alves mudou a versão dos fatos pela quinta vez desde que o caso começou.

Advogado de Daniel Alves, Cristóbal Martell visitou o jogador de 39 anos na prisão no último dia 17 para explicar os próximos passos do julgamento. Em sua saída, o responsável pela defesa do atleta foi parado pela imprensa local e garantiu que o brasileiro está tranquilo com a situação.

— Ele me disse que está em paz porque sabe a verdade — declarou o advogado ao sair da penitenciária de Brians 2.

A mãe e o irmão de Daniel Alves também estiveram presentes na visita junto do advogado. As imagens de duas câmeras de segurança, reveladas no mês passado, podem ser fundamentais para o futuro de Daniel Alves. Segundo o jornal El Periódico, a cena gravada captura a silhueta do jogador fora do banheiro.

Ainda de acordo com o portal, as imagens não são nítidas, mas mostram uma pessoa na porta do banheiro com um tênis branco e uma camiseta da mesma cor que o jogador estava vestindo, o que indicaria que Dani Alves não estava dentro do local quando a jovem se dirige para lá, mas sim perto da porta. A mulher, no entanto, sustenta que não ingressou no banheiro sozinha e que o jogador teria insistido para ela entrar no local.

