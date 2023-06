A- A+

CASO DANIEL ALVES Ex de Daniel Alves, Joana Sanz compartilha reflexão: "Me deixando amar por quem me ama bem e melhor" Modelo celebra a chegada aos 31 anos. Ela e o jogador estão separados há cerca de três meses

A modelo espanhola Joana Sanz, ex-mulher de Daniel Alves, celebrou a chegada aos 31 anos, neste domingo (11), com uma reflexão sobre o momento que está vivendo.



Com uma foto de biquini, depois de um mergulho, ela escreveu: "Aqui estou eu, 31 anos, curando feridas de faca, me reconstruindo das cinzas, começando de novo". Joana fala ainda sobre estar se "deixando amar" por quem a ama "bem e melhor". Ela e o jogador, preso na Espanha desde janeiro sob a acusação de estupro de uma mulher de 23 anos em uma boate em Barcelona no fim do ano passado, se separaram em março.

"Aqui estou eu, 31 anos, curando feridas de faca, me reconstruindo das cinzas, começando de novo. Seria muito ingrato da minha parte dizer sozinha, porque não estou sozinha. Estou me deixando amar por quem me ama bem e melhor, valorizando cada abraço e cada gesto e retribuindo com a minha melhor versão. Ao contrário de muitas pessoas quebradas, eu sei o meu valor. Nunca deixe de saber o seu valor. Nada nem ninguém tem nas mãos o poder de te desvalorizar, é você quem permite. Alguém me disse que tinha medo de não estar à altura, e quer saber? Ninguém está", começa o texto.

"Essa mulher que está aqui não é para os inseguros. Sou forte, inteligente, com ambições na vida, autossuficiente, leal, nobre, real, atenciosa e, o resto, já dá para ver a olho nu. Repita para si mesma todas as manhãs quem você é e o que você merece, só assim você viverá a vida como um ser genuíno e não medíocre", conclui a modelo.



No começo de maio, Joana afirmou que ainda conversava todos os dias com o brasileiro. A modelo contou que ele ainda “está assimilando o que está acontecendo” após o pedido de separação. “Ele ainda está apaixonado por mim, mas não é verdade que ele não vai me dar um divórcio. Eu não quero agir mal, mas ele me ama e está agarrado a mim”, contou a modelo em uma entrevista a “El Programa de Ana Rosa”.

Também em maio, Joana visitou o jogador na prisão, em razão do aniversário de 40 anos dele. Segundo o jornal espanhol El Periódico, Joana estava mais sorridente do que nas visitas anteriores a Daniel Alves. A modelo, inclusive, deixou claro que não tem uma relação ruim com a família do brasileiro. Joana estava acompanhada de Bruno, amigo íntimo do brasileiro.

Veja também

Uruguai Uruguai vence Itália e é campeão do Mundial Sub-20 pela primeira vez