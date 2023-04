A- A+

Mundo Ex de Daniel Alves, Joana Sanz decide deixar as redes sociais: 'Está afetando minha saúde mental' Modelo espanhola fez sua escolha devido ao assédio midiático em que está sujeita

A modelo Joana Sanz voltou a ser assunto neste domingo. Em uma publicação no Instagram, a ex mulher de Daniel Alves, preso desde o dia 20 de janeiro acusado de estupro, comunicou à todos que decidiu deixar de usar as suas redes sociais devido ao assédio midiático que vem sofrendo neste período.

Joana Sanz aparecia sorridente em suas redes sociais. A modelo, junto de sua amiga Verónica, está em um hotel de luxo em Madrid e fez alguns registros, como a saída para um restaurante japonês na cidade. Antes de emitir o comunicado, a ex mulher de Daniel Alves postou uma foto de pijama na cama do Bless Hotel, de Madrid.

Esta não é a primeira vez em que Joana reclama do assédio midiático. No mês passado, na área de desembarque do aeroporto, voltando de Dubai, a modelo criticou a abordagem de uma jornalista de um site de notícias espanhol. A profissional, então, começou a segui-lá, fazendo perguntas sobre trabalho e Daniel. "É sério isso, depois de sete horas no avião?", respondeu ela.

Joana Sanz vive um momento turbulento em sua vida desde o fim do ano passado. A modelo perdeu sua mãe, sua cachorrinha, a buldogue Coco, e viu o jogador ir preso por uma denúncia de agressão sexual. No entanto, ela tenta reconstruir sua vida enquanto o marido segue preso em Barcelona.

O lateral brasileiro está preso desde 20 de janeiro em Barcelona e, entre as provas que pesam contra o jogador, há o resultado de um teste de DNA que comprova sêmen do atleta na roupa da vítima, além de impressões digitais no banheiro do local. O lateral também já contou quatro versões diferentes dos eventos que aconteceram na noite, enquanto a vítima manteve a mesma versão dos acontecimentos.

Confira comunicado completo de Joana Sanz:

"Dado o assédio midiático a que sou sujeita, decidi deixar de usar as minhas redes sociais. Não sei se isto é suficiente para que os meios de comunicação deixem de me esperar nos aeroportos, à porta de casa ou hotéis, à saída dos restaurantes, no meio do meu trabalho ou a aproximar-me dos meus entes queridos. Espero que tudo isto acabe porque está afetando a minha saúde mental e a minha vida social. Não sou uma pessoa que vive me expondo expor publicamente porque me causa ansiedade e não é para mim, graças a Deus posso fazer meu trabalho longe dos holofotes da mídia. Agradeço a todas as pessoas que me apoiaram com preciosas mensagens de incentivo e que até me abraçaram na rua sem me conhecer. Não sei se volto aqui, é hora para desconectar."

