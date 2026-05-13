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BASQUETE Ex de Madonna e amigo de Kim Jong-un: Relembre polêmicas de Dennis Rodman, que completa 65 anos Cinco vezes campeão da NBA, ex-ala-pivô ficou conhecido tanto pelo domínio nos rebotes quanto por episódios extravagantes fora das quadras

Dennis Rodman completa 65 anos nesta quarta-feira como uma das figuras mais marcantes e controversas da história da NBA. Dono de cinco títulos da liga, duas participações no All-Star Game, dois prêmios de Melhor Defensor do Ano e uma vaga no Hall da Fama do Basquete, o ex-ala-pivô construiu uma carreira lendária pela força defensiva e pela capacidade de dominar os rebotes. Fora das quadras, porém, sua biografia foi igualmente barulhenta.

Cabelos coloridos, romances com celebridades, brigas, declarações polêmicas e até uma improvável amizade com o líder norte-coreano Kim Jong-un ajudaram a transformar Rodman em um personagem único no esporte. Apelidado de “The Worm”, “O Verme”, por sua tenacidade e ferocidade nas disputas por rebotes, ele foi peça importante nos títulos do Detroit Pistons e, depois, no tricampeonato do Chicago Bulls ao lado de Michael Jordan.

Um dos episódios mais famosos de sua vida pública aconteceu em 1996, quando Rodman lançou a autobiografia “Bad as I wanna be”. Durante a turnê de divulgação, o jogador anunciou que se casaria com uma mulher “bela e inteligente”. Para surpresa da imprensa, apareceu vestido de noiva em uma sessão de autógrafos e declarou que estava se casando consigo mesmo.

A relação com Kim Jong-un também entrou para a lista de passagens improváveis da vida do ex-jogador. Em 2013, Rodman viajou à Coreia do Norte com os Harlem Globetrotters, que enfrentaram a seleção local diante do chefe de estado. A visita virou o documentário “Dennis Rodman’s Big Bang in Pyongyang”, e o ex-atleta retornou ao país outras vezes, com ampla cobertura da imprensa estatal norte-coreana.

A vida amorosa de Rodman também alimentou manchetes. Ele se relacionou com celebridades como Carmen Electra e Madonna. O romance com a Rainha do Pop começou em 1994 e durou cerca de um ano. Anos depois, o ex-jogador voltou a causar repercussão ao afirmar que a cantora teria oferecido 80 milhões de dólares para que ele a engravidasse.

Rodman também se aventurou no wrestling. Suspenso da NBA em 1997, passou a participar de competições oficiais e chegou a lutar ao lado de Hulk Hogan. A técnica não era seu ponto forte, mas a presença cênica ajudava a entreter o público.

Em “The Last Dance”, documentário sobre a última temporada de Michael Jordan no Chicago Bulls, Rodman voltou aos holofotes por histórias de bastidores e declarações extravagantes. Em uma delas, afirmou ter se relacionado com 2 mil mulheres ao longo da carreira.

"Estive com duas mil mulheres durante minha carreira esportiva, e pelo menos quinhentas não eram prostitutas", disse Rodman.

Nem todas as polêmicas tiveram tom folclórico. Em 1997, durante uma partida contra o Minnesota Timberwolves, Rodman caiu perto de um cinegrafista e, irritado, chutou o profissional nas partes baixas. O episódio gerou forte repercussão e se tornou uma das imagens mais negativas de sua carreira.

Nas quadras, porém, seu talento era incontestável. Em 1992, ainda pelo Detroit Pistons, Rodman pegou 34 rebotes em uma partida contra o Indiana Pacers, em Michigan. A atuação reforçou a reputação de um dos maiores reboteiros da história da NBA.

A trajetória também teve momentos difíceis. Em sua passagem pelo Detroit Pistons, Rodman enfrentou crises pessoais e chegou a relatar um episódio em que se trancou dentro do carro com um rifle, cogitando tirar a própria vida, abalado por problemas familiares e pela possibilidade de ficar longe da filha.

Outro capítulo célebre envolve uma escapada para Las Vegas durante a temporada dos Bulls. Com autorização do técnico Phil Jackson para “esfriar a cabeça”, Rodman não voltou a Chicago no prazo combinado. Michael Jordan foi pessoalmente buscá-lo em um hotel. Ao perceber a chegada do companheiro, Rodman precisou esconder Carmen Electra, sua namorada na época, para que Jordan não os encontrasse juntos.

A família Rodman também segue em destaque no esporte. Trinity Rodman, filha do ex-jogador, tornou-se uma das estrelas do futebol feminino dos Estados Unidos. Aos 23 anos, a atacante assinou um contrato de três anos com o Washington Spirit. Segundo a ESPN americana, ela passará a receber mais de 2 milhões de dólares anuais, cerca de R$ 10,5 milhões entre salários e bônus, tornando-se a atleta mais bem paga do futebol feminino.

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