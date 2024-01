A- A+

BASQUETE Ex-estrela da NBA, Rajon Rondo é preso por porte de arma e drogas Jogador tem marcas no currículo como dois títulos, quatro participações no All-star Game e ser líder de assistências da liga em três temporadas

O ex-jogador da NBA Rajon Rondo foi preso no último fim de semana por porte ilegal de arma de fogo e de maconha. Segundo o jornal americano WDRB, ele foi parado por ter cometido uma infração de trânsito no estado da Indiana, na tarde deste domingo, com os agentes que o abordaram encontrando "uma quantidade de maconha para uso pessoal e apetrechos para drogas", além da arma.

Ainda segundo a publicação, Rondo não poderia estar portando uma arma por conta de uma restrição a qual estava submetido, em decisão emitida por um tribunal local. O ex-atleta, de 37 anos, pagou uma fiança e acabou sendo liberado.

Rondo ostenta marcas importantes no currículo, como dois títulos da NBA (conquistados com os Celtics em 2008 e com os Lakers em 2020), quatro participações no All-star Game e ter sido o líder de assistências da liga na temporada em três ocasiões: 2012, 2013 e 2016.





O armador foi selecionado no draft de 2006 da NBA, tendo sido a 21ª escolha da primeira rodada, quando foi escolhido pelo Suns, mas acabaria trocado com os Celtics. Na equipe de Boston ele atuaria por oito temporadas, conquistando um título da NBA.

Em seguida, ele passaria por diversas franquias, até chegar ao Lakers, em 2018. Na equipe, ele conquistaria mais um título, antes de novamente rodar por diversos clubes até assinar com os Cavaliers em 2020, o que seria seu último clube da carreira, atuando pela última vez em maio de 2022.

