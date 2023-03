Ex-executivo argentino da Fox é condenado por megaescândalo de propinas da Fifa

A- A+

Um ex-executivo da antiga empresa americana 21st Century Fox e a agência argentina Full Play foram declarados culpados, nesta quinta-feira (9), de corrupção por uma corte federal do Brooklyn, no âmbito do megaescândalo de propinas na Fifa, que eclodiu em 2015.

Após sete semanas de julgamento, o argentino Hernán López, ex-executivo da 21st Century Fox, e a empresa de marketing esportivo Full Play, foram declarados culpados por sua participação em esquemas para pagar propina a executivos da Fifa, Conmebol e, no caso da Full Play, da Concacaf, a fim de obter os direitos de transmissão dos lucrativos torneios de futebol.

O outro acusado, também ex-executivo da Fox, o mexicano Carlos Martínez, foi absolvido.

A juíza de instrução Pamela Chen ainda precisa anunciar as sentenças, que podem chegar a 40 anos de prisão e multas milionárias para López e a Full Play.

"A decisão de hoje é uma vitória contundente para a justiça e para os torcedores de futebol de todo o mundo", disse o promotor do Brooklyn, Breon Peace, em comunicado após ser conhecida a decisão.

